Из-за тумана в Калининграде отменены рейсы в Петербург

Из-за нелетной погоды 17 января в аэропорту Калининграда были вынуждены отменить три рейса, которые ждали в Петербурге в 15:10, 17:05 и 22:40. Обратные рейсы из Пулково в Храброво задержаны на несколько часов.

В пресс-службе аэропорта Калининграда «Храброво» «Фонтанке» сообщили, что рейсы отменены из-за погодных условий. С утра взлетно-посадочная полоса была окутана плотным туманом.

«Сейчас погода улучшилась, но аэропорт все равно пока закрыт на прием и отправку рейсов», – уточнили в воздушной гавани.

В результате есть трудности и с вылетом в самый западный регион из Пулково. Судя по данным онлайн-табло на сайте петербургского аэропорта, задержан более чем на 4 часа вылет рейсов авиакомпании «Россия» в Калининград на 14:25 и на 15:00, еще два рейса отменены. Как сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия», рейсы отменены из-за неблагоприятных метеоусловий, а точнее, переохлажденного тумана.

«Пассажиры на данный момент обслуживаются по стандартам авиакомпании, обеспечены напитками и горячим питанием», – добавили в авиакомпании.

Сейчас в Храброво минус два градуса, ветер южный, 1м/с, видимость составляет 6,4 км.