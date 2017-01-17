МИД Украины возмущён заявлением Ле Пен о признании Крыма российским

МИД Украины выразил возмущение по поводу заявления кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, что в случае ее победы в президентской гонке Париж признает Крым частью России.

"Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередными высказываниями Марин Ле Пен по Крыму и подчеркивает, что утверждения такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения", — говорится в комментарии на сайте МИД Украины.

"Поддержка оккупации Крыма и признание его аннексии - это не только пренебрежение Уставом ООН и основополагающих принципов международного права, но и стимулирование государства-оккупанта к дальнейшим преступным действиям в отношении местного населения. Уверены, что высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности других государств, а не служить интересам третьей стороны, которая осуществляет политику агрессии и оккупации", – говорится в сообщении.

Ранее Ле Пен в интервью газете "Известия" заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Она также отметила, что в случае победы восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций.