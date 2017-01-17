На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости
Как сообщает корреспондент "Фонтанки", сегодня, 17 января, за день до начала празднования Крещения Господня на Неве начали оборудовать иордань с ротондой и куполом.
Традиционно именно у стен Петропавловской крепости окунуться в воду собирается самое большое количество желающих. Однако важно отметить, что официальная, оборудованная безопасным спуском иордань с палатками для переодевания и даже полевой кухней, разместилась со стороны Трубецкого бастиона, а не у Иоанновского равелина, как это было в предыдущие годы.
По данным "Фонтанки", строят иордань солдаты-тыловики из Красного Села. Они же обеспечивают "инфраструктуру" – палатки и кухню.
Отметим, что толщина льда у Петропавловской крепости у иордани порядка 35 см, а глубина реки около 160 см.
Праздник Крещения Господня отмечается в ночь с 18 на 19 января, верующие по традиции окунаются в прорубь или купель ночью и днем 19-го числа. В Петербурге в этом году официально будут действовать 24 иордани.
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