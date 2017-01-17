На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости

В этом году главная иордань города перенесена на новое место на пляже Петропавловской крепости.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", сегодня, 17 января, за день до начала празднования Крещения Господня на Неве начали оборудовать иордань с ротондой и куполом.

Традиционно именно у стен Петропавловской крепости окунуться в воду собирается самое большое количество желающих. Однако важно отметить, что официальная, оборудованная безопасным спуском иордань с палатками для переодевания и даже полевой кухней, разместилась со стороны Трубецкого бастиона, а не у Иоанновского равелина, как это было в предыдущие годы.

По данным "Фонтанки", строят иордань солдаты-тыловики из Красного Села. Они же обеспечивают "инфраструктуру" – палатки и кухню.

Отметим, что толщина льда у Петропавловской крепости у иордани порядка 35 см, а глубина реки около 160 см.

Праздник Крещения Господня отмечается в ночь с 18 на 19 января, верующие по традиции окунаются в прорубь или купель ночью и днем 19-го числа. В Петербурге в этом году официально будут действовать 24 иордани.