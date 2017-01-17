Путин встретился с Додоном

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин выразил надежду на развитие межгосударственных связей по всем направлениям, упомянув, что отношения между двумя государствами «складывались в последнее время не лучшим образом». В качестве примера Путин привел сокращение товарооборота между государствами.

Игорь Додон поддержал Владимира Путина.

«Безусловно, я уверен, что начинается новый период в наших взаимоотношениях… И мы очень надеемся, и народ Молдовы очень надеется, что с 2017 года у нас начинается новый этап и мы сможем восстановить стратегическое партнерство по основным направлениям», – сказал он.

Это первый официальный визит Игоря Додона в качестве президента Молдавии.