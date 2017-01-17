РПЦ разработала список несовместимых со священством профессий

Русская православная церковь обнародовала проект документа о профессиях, не совместимых со священством. Это занятие бизнесом, работа, связанная с применением оружия, а также профессия врача и ветеринара. Кроме того, священникам нельзя профессионально заниматься спортом и актерской игрой.

Соответствующий документ выложен 17 января на официальном сайте РПЦ. В частности, под запрет попадает любая работа, предполагающая ношение и применение оружия. При этом в документе отмечается, что на военное духовенство этот запрет не распространяется, так как армейским священникам и без того запрещено оружие.

Священнослужитель не может работать в органах исполнительной и судебной власти, тогда как для законодательной предусмотрено исключение: священник может стать депутатом для того, чтобы противостоять силам, "стремящимся использовать выборную власть для борьбы с Православной церковью". Клирикам нельзя быть врачами, ветеринарами, егерями: все эти профессии связаны с пролитием крови. Под запретом собственный бизнес, хотя возможна работа по найму в частных бизнес-структурах, "если характер деятельности в этих учреждениях не носит элементов ростовщичества". Ожидаемо запрещено трудиться в игорных домах, казино, барах и так далее. Священники РПЦ не могут быть артистами любого рода. Также недопустимыми объявлены занятия профессиональным спортом, причем без каких-либо пояснений на этот счет.

Проект документа подготовлен Межсоборным присутствием и направлен в епархии РПЦ для получения отзывов.