Китайцы пообещали до конца года представить суперкомпьютер мощностью 1 эксафлопс

Прототип китайского суперкомпьютера производительностью 1 эксафлопс может быть представлен к концу 2017 года.

Об этом, по данным агентства Синьхуа, заявил инженер Национального исследовательского центра параллельной вычислительной техники и технологий КНР Чжан Тин, передает РИА Новости.

В начале ноября сообщалось, что Китай приступил к созданию нового самого мощного в мире прототипа суперкомпьютера с производительностью в 1 эксафлопс. Один эксафлопс равен тысяче петафлопс, или миллиарду миллиардов (10 в 18 степени вычислительных операций с плавающей запятой в секунду).

По словам Чжан Тина, готовую вычислительную систему для суперкомпьютера стоит ожидать лишь к 2020 году. Он отметил, что новый суперкомпьютер будет в 200 раз мощнее нынешнего рекордсмена Sunway TaihuLight, считающегося самым производительным в мире.