Петербуржец вспомнил, как 25 лет назад в Выборге убил женщину

Следственный комитет Ленобласти закрепляет на месте происшествия признательные показания петербуржца, который в 1992 году убил жительницу Выборга. Дело в том, что только перед Новым годом Экспертно-криминалистический центр сообщил Управлению уголовного розыска ГУ МВД о пальцах подозреваемого. Но как бы там ни было, мужчина не понесет наказания. Статья 78 УК РФ гарантирует ему прощение.

По информации «Фонтанки», около часа дня 17 января 2017 года в квартире дома №13 по Суворовскому проспекту города Выборга сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска приступили к так называемой уличной операции. На месте убийства женщины они сличают признательные показания подозреваемого с теми фактами, что когда-то были собраны в материалах уголовного дела.

По данным «Фонтанки», на месте силовикам рассказывает о случившемся 45-летний петербуржец. Другое дело, что убийство, в котором он признается, было совершено им в этой квартире 3 марта 1992 года. Так что к подозреваемому не приставлен положенный конвой, руки его без наручников, и мера пресечения ему даже не избиралась.

Действительно, согласно статье 78 УК РФ, гласящей о сроках давности, наказания за совершение особо тяжких преступлений аннулируются по прошествии 15 лет (исключения составляют статьи за терроризм, насильственное свержение власти и еще некоторые).

Как стало известно «Фонтанке», оперативники «убойного» областного отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти перед Новым годом неожиданно получили данные из Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД о том, что отпечатки следов пальцев рук, изъятые 3 марта 1992 года на месте убийства 36-летней Галины Скородубовой, принадлежат ныне здравствующему петербуржцу, проживающему на Петроградской стороне.

О том, как сознавшийся в этом убийстве пытался служить в подводном флоте, а сегодня работает разнорабочим, при каких обстоятельствах он совершил убийство, читайте на 47news в статье «Признаться в убийстве спустя 25 лет».