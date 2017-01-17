Еще
16:26 17.01.2017
Новость часа
14:46
Петербуржец вспомнил, как 25 лет назад в Выборге убил женщину
Пришлите свою новость!
16:24
Дацюк выбран одним из капитанов на матче Звезд КХЛ
16:22
«Россия» пересчитала пассажиров в Пулково
16:19
Смольный: «Плаза Лотос групп» претендует на участок в Таврическом переулке
16:16
На Ильюшина мужчина разбился насмерть
16:11
После жалобы актера Teaтра.doc на Павленского полиция возбудила уголовное дело
16:11
Порошенко: Я встречусь с Трампом после инаугурации
16:02
В Петербурге у золотодобытчика взыскали миллион на сына
15:58
Мнение: У покупателя появились средства на качественное жилье
15:52
Генпрокуратура занялась самолётами "Почты России"
15:50
ГУ МВД: У напавшего на медиков скорой после ДТП изъяли нож
15:46
Советник Трампа: Он испытывает колоссальное уважение к Путину
15:39
В Ломоносове в двух десятках домов отключено отопление из-за аварии
15:37
У станции метро «Парк Победы» умер мужчина
15:35
На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга
15:34
В Финляндии неизвестный обстрелял центр для беженцев
15:30
На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости
15:29
«Фонтанка» - самое цитируемое СМИ Петербурга в 2016 году
15:22
Из-за тумана в Калининграде отменены рейсы в Петербург
15:22
МИД Украины возмущён заявлением Ле Пен о признании Крыма российским
15:14
Медведев пообещал на поддержку экономики 107 миллиардов рублей
15:00
Путин встретился с Додоном
14:56
РПЦ разработала список несовместимых со священством профессий
14:52
Китайцы пообещали до конца года представить суперкомпьютер мощностью 1 эксафлопс
14:46
Петербуржец вспомнил, как 25 лет назад в Выборге убил женщину
14:43
В Солнечном у ж/д станции построят гостиницу
14:38
На Украине считают потери из-за запрета российского транзита
14:28
На Крещение в Петербурге будет ветрено
14:24
Ольга Казанская уходит с поста вице-губернатора Петербурга
14:17
Россия и Кирибати заняли 39 место в рейтинге стран с безвизовым режимом
14:10
В Дагестане ликвидировали мужчину, открывшего огонь по полицейским
14:06
В Петербурге судят мужчину, уронившего беременную с балкона
14:02
BMW возобновит поставки в Россию всех моделей
13:58
Смольный не смог потратить 7,8 млрд рублей Адресной инвестпрограммы
13:42
ЕСПЧ обязал Россию выплатить $90 тыс. компенсации по «закону Димы Яковлева»
13:38
Утопившему машину с девушкой петербуржцу ограничили свободу
13:34
Российский фонд прямых инвестиций откроет офис в Нью-Йорке
13:28
Из магазина на Авиаконструкторов конфисковали почти 300 л сомнительного спиртного
13:22
В Купчино нашли полторы сотни поддельных шуб
13:14
В Белоруссии задержали крупную партию «Боярышника» с метанолом
13:12
Александр Городницкий: Кто следующий на выход из ПЕН-центра
13:08
Александр Городницкий покидает пост вице-президента ПЕН-центра
13:04
Лавров назвал заявления о российской киберугрозе «враньем и туфтой»
12:58
Дадин заявил о желании обратно перевестись из алтайской колонии в Карелию
12:50
Жители Омска засняли метеорит в небе над городом
12:48
Советник Трампа Скарамуччи: поддержка рабочего класса возродит американскую мечту
12:46
Продажи жилья «Группы ЛСР» за год выросли на 29 процентов
12:42
«ДП»: Метрополитен потерял 0,5 млрд рублей из-за сокращения пассажиропотока
12:38
Песков не стал говорить, как повредили самолёт президента РФ
12:38
Росприроднадзор подтвердил, что утечка газа могла произойти с полигона «Красный Бор»
12:34
Лавров: Попытки Обамы подорвать отношения РФ и Японии недостойны
12:30
За отказ «подышать в трубочку» петербуржец заплатит 200 тысяч
12:26
Завершился первый тур выборов нового главы Европарламента
12:18
Додон поговорил с Матвиенко
12:12
ОСК будет строить в Хельсинки круизные лайнеры для арктического туризма
12:08
Лавров рассказал о работе американской разведки под прикрытием в России
12:06
На время капремонта метро «Лесная» усилят движение наземного транспорта
12:00
Песков объяснил, почему данные о попытках вербовки дипломатов РФ огласили только сейчас
11:54
В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ на предэпидемическом уровне
11:51
Читатели: «Умная остановка» на Невском второй день не показывает время прибытия транспорта
11:47
В Смольном опровергли версию об утечке газа с полигона «Красный Бор»
11:46
Москву беспокоит соглашение ЕС и Белоруссии о лагерях для беженцев
11:39
В центре Петербурга ликвидирован секс-притон
11:35
Маккейн проголосует за избрание Тиллерсона госсекретарем США
11:34
СК просит помощи петербуржцев в поимке вероятного убийцы с Сикейроса
11:30
Лавров: Мы приветствуем желание Трампа бороться с терроризмом
11:25
Власти Турции: Машарипов признал вину в стамбульском теракте
11:19
Как петербургские силовики и чиновники хранят память о коллегах и Путине
11:12
Российские ученые доказали вред вейпинга на крысах
11:07
Лавров: США активно пытаются завербовать российских дипломатов
11:02
ЕС: Сербия должна изменить долгосрочный контракт с «Газпромом»
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
17.01.2017 14:38

На Украине считают потери из-за запрета российского транзита

Потери Украины из-за ограничения Россией транзита по своей территории составляют более миллиарда долларов, что составляет примерно два процента ВВП. Об этом заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, передает 112.ua. По его словам, речь идет только о потерях экспортеров, к этой сумме нужно добавить еще убытки перевозчиков.

«Фактически, весь экспорт Украины, который шел железнодорожными или автомобильными путями через территорию РФ, был заблокирован», — сказал чиновник.

С 1 января 2016 года украинские товары, следующие в Казахстан через территорию России, с начала года перемещаются только через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту, а также под таможенным сопровождением и установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС. С 3 июля этот порядок распространен на транзит украинских товаров в Киргизию.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
17.01.2017 11:23

Теле2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G

Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Tele2
30.12.2016 13:28

Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА

Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года

«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Россия» пересчитала пассажиров в Пулково
Генпрокуратура занялась самолётами "Почты России"
Медведев пообещал на поддержку экономики 107 миллиардов рублей
На Украине считают потери из-за запрета российского транзита
Смольный не смог потратить 7,8 млрд рублей Адресной инвестпрограммы
Российский фонд прямых инвестиций откроет офис в Нью-Йорке
ОСК будет строить в Хельсинки круизные лайнеры для арктического туризма
ЕС: Сербия должна изменить долгосрочный контракт с «Газпромом»
Bloomberg резко опустил РФ в рейтинге инновационных стран
Google подал апелляцию на штраф ФАС
Импортозамещение наткнулось на СПИК
Газпром-бург
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Экспресс-посылки затормозились на таможне
Цифры года
Lux Express притормозили за трещины
«Питерлэнд» слили из «Вотервиля»
5 вопросов о Валерии Израйлите
«Выходные в офлайне — это роскошь»
В ожидании автомобиля
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга

На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости

Жители Омска засняли метеорит в небе над городом

скриншот с видео Yle

В Хельсинки создали гигантскую ледяную карусель

Автоледи на Lexus не пропускала пожарных в Петербурге

Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера

Новости компаний
Tele2
17.01.2017 11:23
Теле2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
MarkswebbRank&Report
16.12.2016 12:11
Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Tele2
13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Главная идея новых ТВ-роликов: хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, без специальных условий и дополнительных услуг.
УБРиР
12.12.2016 10:30
В 2017 году стоимость золота продолжит снижаться
Ситуацию на рынке драгметаллов комментирует Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)
«МегаФон»
06.12.2016 10:38
Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум
Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.