На Украине считают потери из-за запрета российского транзита

Потери Украины из-за ограничения Россией транзита по своей территории составляют более миллиарда долларов, что составляет примерно два процента ВВП. Об этом заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, передает 112.ua. По его словам, речь идет только о потерях экспортеров, к этой сумме нужно добавить еще убытки перевозчиков.

«Фактически, весь экспорт Украины, который шел железнодорожными или автомобильными путями через территорию РФ, был заблокирован», — сказал чиновник.

С 1 января 2016 года украинские товары, следующие в Казахстан через территорию России, с начала года перемещаются только через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту, а также под таможенным сопровождением и установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС. С 3 июля этот порядок распространен на транзит украинских товаров в Киргизию.