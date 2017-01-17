Россия и Кирибати заняли 39 место в рейтинге стран с безвизовым режимом

Россия заняла 39 место в рейтинге открытости стран по количеству договоров о безвизовом режиме по версии проекта Passport Index. У России соответствующие соглашения есть со 103 странами.

Соседствует с Россией в рейтинге Global Passport Power Rank 2017 республика Кирибати (атолл в Тихом океане) с идентичными показателями. Чуть лучше дела обстоят в Молдове, Турции и Колумбии, где заключено 104 договора о безвизовом режиме. На строчку ниже России, на сороковом месте, находятся Маршалловы острова.

На сайте проекта есть карта мира, на которой в зависимости от места в рейтинге государствам присвоен цвет. Чем выше место, тем светлее страна на карте.

Лидером стала Германия, граждане которой без визы могут поехать в 157 стран. 156 соглашений о безвизовом режиме действуют в Швеции и Сингапуре.

«Черными дырами» на карте оказались Ирак, Пакистан и Афганистан — гражданам этих государств не нужны визы для посещения 28, 26 и 23 стран соответственно.

Проект Passport Index изучает паспорта всех стран мира на предмет «открытости» и в режиме реального времени подсчитывает очки, которые набирает мир на пути к открытым границам. С каждым новым соглашением о безвизовом режиме между государствами прибавляется одно очко. Так, с момента публикации рейтинга в 2016 году планета прибавила 26 пунктов, всего набрав 17954 очка.