Успеть за 90 минут: Плюсы и минусы новых проездных билетов

17.01.2017 14:34

О проблемах, подстерегающих тех, кто решит воспользоваться новыми проездными билетами, а также о том, когда все недоработки новой системы проезда будут устранены, говорили в эфире с блогером Иваном Дроботовым и представителем ГКУ "Организатор перевозок" Романом Агапитовым.

В сети продолжают обсуждать плюсы и минусы новой системы проезда в общественном городском транспорте – проездные билеты на 90 минут и на 1-7 суток. Например, петербургский блогер, замредактора блога PiterTransport Иван Дроботов опубликовал подробный обзор этой системы, а корреспондент "Фонтанки" Николай Кудин выяснил, как разрабатывалась эта система, и в чем причина технических сбоев, при которых новые проездные иногда не распознаются считывающей техникой.

В эфире на претензии и замечания блогера и вопросы корреспондента ответил представитель ГКУ "Организатор перевозок" Роман Агапитов:

Аудиоподкаст эфира: