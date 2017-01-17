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17.01.2017 14:34
Успеть за 90 минут: Плюсы и минусы новых проездных билетов
О проблемах, подстерегающих тех, кто решит воспользоваться новыми проездными билетами, а также о том, когда все недоработки новой системы проезда будут устранены, говорили в эфире с блогером Иваном Дроботовым и представителем ГКУ "Организатор перевозок" Романом Агапитовым.
В сети продолжают обсуждать плюсы и минусы новой системы проезда в общественном городском транспорте – проездные билеты на 90 минут и на 1-7 суток. Например, петербургский блогер, замредактора блога PiterTransport Иван Дроботов опубликовал подробный обзор этой системы, а корреспондент "Фонтанки" Николай Кудин выяснил, как разрабатывалась эта система, и в чем причина технических сбоев, при которых новые проездные иногда не распознаются считывающей техникой.
В эфире на претензии и замечания блогера и вопросы корреспондента ответил представитель ГКУ "Организатор перевозок" Роман Агапитов:
Аудиоподкаст эфира:
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