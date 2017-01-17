В Дагестане ликвидировали мужчину, открывшего огонь по полицейским
Мужчина, открывший огонь по силовикам, ликвидирован в ходе перестрелки в дагестанском Хасавюрте, сообщил представитель регионального МВД.
Вооруженный инцидент произошел примерно в 10.50 мск семнадцатого января на Махачкалинском шоссе при въезде в Хасавюрт.
«В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов. Находившийся в салоне неизвестный мужчина произвел выстрелы в сторону сотрудников, ответным огнем он был ликвидирован», — сообщил источник.
Он отметил, что личность ликвидированного мужчины устанавливается. Среди сотрудников полиции никто не пострадал.
На месте работает оперативно-следственная группа.
Источник: РИА Новости