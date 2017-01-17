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17.01.2017 14:10

В Дагестане ликвидировали мужчину, открывшего огонь по полицейским

Мужчина, открывший огонь по силовикам, ликвидирован в ходе перестрелки в дагестанском Хасавюрте, сообщил представитель регионального МВД.

Вооруженный инцидент произошел примерно в 10.50 мск семнадцатого января на Махачкалинском шоссе при въезде в Хасавюрт.

«В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов. Находившийся в салоне неизвестный мужчина произвел выстрелы в сторону сотрудников, ответным огнем он был ликвидирован», — сообщил источник.

Он отметил, что личность ликвидированного мужчины устанавливается. Среди сотрудников полиции никто не пострадал.

На месте работает оперативно-следственная группа.

 

Источник: РИА Новости


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