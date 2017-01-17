В Петербурге судят мужчину, уронившего беременную с балкона

Беременную женщину уронили с балкона в Калининском районе Петербурга. От полученных травм она скончалась, а против ее неосторожного приятеля возбудили уголовное дело.

Петербуржца Игоря Глазкова обвиняют в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры города. Как следует из материалов дела, в августе 2016 года мужчина распивал спиртное в компании знакомых в доме на проспекте Науки. Следствие полагает, что во время застолья обвиняемый подхватил знакомую женщину на руки, но не удержался и упал вместе с ней с балкона второго этажа. Оба получили травмы и попали в больницу, но женщину врачи спасти не смогли. При этом она была беременна.

Точку в уголовном деле поставит Калининский районный суд.