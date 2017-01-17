Смольный не смог потратить 7,8 млрд рублей Адресной инвестпрограммы

Адресная инвестиционная программа Смольного по итогам 2016 года исполнена на 90,9%. Такие данные во вторник, 17 января, опубликовал комитет финансов. Для городского бюджета это рекордная цифра с 2009 года.

По данным комитета финансов, Смольный освоил 78,4 из выделенных 86 млрд рублей.

Больше всего средств не успел потратить комитет по строительству — 5,3 млрд рублей. Ведомство исполнило АИП на 81%, улучшив результат с прошлогодних 74%.

Хуже всего в 2016 году строились объекты здравоохранения и спорта. Во время строительства стадиона на Крестовском острове не освоили 240 млн рублей, а на тренировочные площадки, которые возводят к чемпионату мира по футболу – 2018, не успели потратить 480 млн.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры исполнил программу на 96%, превысив прошлогодний показатель на 4%. Большую часть из не потраченных 1,3 млрд должны были направить на строительство линии метро от «Приморской» до «Савушкина» и депо «Южное» Фрунзенского радиуса (контракт на его строительство был расторгнут из-за отставания от графика работ, ранее сообщал комитет).

Вместе с тем в процентном соотношении хуже всего справился с АИП комитет по промышленной политике и инновациям. За год он освоил только 28% средств, выделенных на строительство инфраструктуры для предприятий.

Комитет по природопользованию смог потратить только 35% средств — 14 из 40 млн — на проектирование.

Напомним, в 2015 году комитеты Петербурга исполнили АИП на 86,4%. Тогда до городских строек не дошло почти 10 млрд рублей.