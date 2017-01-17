Где подготовлены купели на Крещение

На праздник Крещения Господня 19 января ГУ МЧС подготовило 24 купели, где можно безопасно окунуться. Выбирайте ближайшую на карте "Фонтанки".

"Фонтанка" предлагает выбрать одну из 24 официальных иорданей в Петербурге и ближайших пригородах.

При наведении на точку на карте вы увидите режим работы каждой купели.

Напомним, что традиционно главная крещенская купель Петербурга с ротондой и куполом располагается у стен Петропавловской крепости рядом с Трубецким бастионом. Горожане, судя по опыту прошлых лет, выстраиваются в очередь к ней еще с ночи и окунаются стихийно, так как официальное освящение и, соответственно, окунание в нее запланированы с 13:00 до полуночи 19 января.

Безопасность всех купальщиков обеспечат сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы, для обогрева горожан установят армейские палатки.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в Петербурге 19 января ожидается температура воздуха от 0 до +2 градусов, дождь со снегом.