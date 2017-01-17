Еще
11:14 18.01.2017
Пришлите свою новость!
11:06
ВЦИОМ: Больше половины россиян одобряет арест Улюкаева
10:53
Осужденные за беспорядки на Евро-2016 болельщики вернулись в Москву
10:47
92-летний Джордж Буш-старший попал в больницу
10:39
В Донбассе готовы к переговорам с Савченко при наличии у нее полномочий
10:33
Ространснадзор восстановил лицензию российского представительства Lux Express
10:27
Мнение: Поток иногородних покупателей пошел на юг мимо Петербурга
10:20
Deutsche Bank дал прогноз по ослаблению антироссийских санкций
10:07
В петербургском ЗакСе освятили воду
10:00
Где подготовлены купели на Крещение
09:57
Глава ВЭБ рассчитывает на потепление в экономических связях России и США
09:41
Половина американцев верит во вмешательство Москвы в ход выборов президента США
09:33
Эксперты МАК приступили к осмотру места падения "Боинга" под Бишкеком
09:25
Из банка на Ленинском воры унесли сейф
09:17
Власти Крыма пригласили Ле Пен посетить полуостров
09:09
Трамп попросил вернуть билеты отказавшихся посетить его инаугурацию
09:01
Находясь на Эльбрусе, петербуржец заявил об угоне своей иномарки
08:53
На Каменноостровском нашли тело с татуировкой дракона
08:45
Маккейн признал лидирующую роль России на Ближнем Востоке
08:37
Range Rover за 5 млн исчез с платной стоянки в Пулково
08:29
В «Галерее» задержали подозреваемого в нападении на школьницу
08:21
Пешеход погиб в трамвайном парке на Шаврова
08:13
В Красноярске из морга пропало тело старушки
08:05
8 расчетов тушили горящую на Шелгунова автомастерскую
00:51
Кандидата в президенты Франции наградили пощечиной в Бретани
00:39
Обама почти помиловал информатора Wikileaks Мэннинг
00:31
Биржи США закрылись падением
00:21
Армия Сирии вернула ряд позиций у Дейр-эз-Зора
00:15
Белый дом: ИГ терпит поражение, но все еще представляет угрозу
00:05
Олланд высказался за скорейшее начало Brexit
17/01
Life78 уволит более половины сотрудников
17/01
Савченко: Нужно "cдать" Крым, чтобы вернуть Донбасс
17/01
Биатлонисты потребовали ввести миллионные штрафы за допинг
17/01
Цукерберг отверг обвинения в краже технологий
17/01
Таяни избран новым председателем Европарламента
17/01
Петербуржцы приняли плановые работы за ЧП на электросетях
17/01
За курение на территории СПбГУ студентам грозят отчислением
17/01
Обама поздравил супругу с днем рождения
17/01
ДТП со скорой закончилось для петербуржца с ножом уголовным делом
17/01
Польских депутатов не пустили из Белоруссии в Россию
17/01
Изгнанный из суда Дацик уехал в “Кресты”
17/01
Обама не ответил на слова Путина о компромате на Трампа
17/01
Тимощук приехал в Севилью, где «Зенит-2» проводит сборы
17/01
Постпред США при ООН: Россия подрывает мировой порядок
17/01
Судовладелец отказался поднимать "Monni"
17/01
В Невском районе Петербурга массовое плановое отключение тепла
17/01
В Петербурге суд рассмотрит дело о мини-Майдане Павленского
17/01
Патриарх Кирилл из-за болезни не сможет служить на Крещение
17/01
Семья экс-вице-губернатора Петербурга требует от банка “Пересвет” 47,6 млн рублей
17/01
Метрополитен закончил тестирование прозрачных дверей на станции «Приморской» в Петербурге
17/01
Дацик удален со своего суда
17/01
Мэру польского Перемышля запретили въезд на Украину
17/01
Навальный ответил на упрёки дизайнера Лебедева
17/01
“ВКонтакте” заблокировали группу в защиту Исаакиевского собора
17/01
Дадин обжаловал перевод в алтайскую колонию
17/01
«Фонтанка» за 60 секунд – 17 января
17/01
В Карелии будут судить фельдшера за игнорирование звонка тонущего на Сямозере ребенка
17/01
Смольный отложил согласование застройки 75 га в Ленсоветовском
17/01
Пресса назвала дату выхода Samsung Galaxy S8
17/01
На въезде в «Кресты» в аварию попал автозак
17/01
Захарченко: ДНР и ЛНР не готовы к объединению
17/01
Брошенную судоверфь на Петровской косе снесут под жилье
17/01
Bank of America: Инфляция в РФ к концу года снизится до 3,9%
17/01
ЛНР: Пьяный боец ВСУ убил семерых сослуживцев
17/01
«Зенит» забил 14 мячей клубу из Омана
17/01
В Финляндии серийный убийца сбежал после оглашения приговора
17/01
Доходный дом в стиле модерн горел на Профессора Попова
17/01
Смольный отклонил все поправки девелоперов в Правила землепользования
17/01
Мэй выбрала "жёсткий" Brexit
17/01
На рынке аренды квартир Петербурга подросли цены
17/01
ВС принял сторону IKEA в споре с бизнесменом Пономаревым
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
18.01.2017 10:00
0 Комментариев

Где подготовлены купели на Крещение

На праздник Крещения Господня 19 января ГУ МЧС подготовило 24 купели, где можно безопасно окунуться. Выбирайте ближайшую на карте "Фонтанки".
Где подготовлены купели на Крещение
Архив/Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

"Фонтанка" предлагает выбрать одну из 24 официальных иорданей в Петербурге и ближайших пригородах.

При наведении на точку на карте вы увидите режим работы каждой купели.

Напомним, что традиционно главная крещенская купель Петербурга с ротондой и куполом располагается у стен Петропавловской крепости рядом с Трубецким бастионом. Горожане, судя по опыту прошлых лет, выстраиваются в очередь к ней еще с ночи и окунаются стихийно,  так как официальное освящение и, соответственно, окунание в нее запланированы с 13:00 до полуночи 19 января.

Безопасность всех купальщиков обеспечат сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы, для обогрева горожан установят  армейские палатки.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в Петербурге 19 января ожидается температура воздуха от 0 до +2 градусов, дождь со снегом.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
17.01.2017 16:13

Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям

Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
ЖК Yolkki Village
17.01.2017 11:15

В ЖК Yolkki Village протягивают теплотрассу

На объекте ЖК Yolkki Village уже установлена автономная погодорегулируемая котельная. Ее можно увидеть из окон самого удаленного от въезда в жилой комплекс четвертого корпуса первой очереди строительства.
Yolkki Village
13.01.2017 16:46

В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры

Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Где подготовлены купели на Крещение
Метрополитен закончил тестирование прозрачных дверей на станции «Приморской» в Петербурге
«Фонтанка» за 60 секунд – 17 января
Смольный отложил согласование застройки 75 га в Ленсоветовском
Смольный отклонил все поправки девелоперов в Правила землепользования
Смольный: «Плаза Лотос групп» претендует на участок в Таврическом переулке
На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости
Из-за тумана в Калининграде отменены рейсы в Петербург
На Крещение в Петербурге будет ветрено
Смольный не смог потратить 7,8 млрд рублей Адресной инвестпрограммы
Как общественный транспорт Петербурга сметали на живую нитку
Чемпионат мира по футболу - без туристов, без митингов
Когда в музей приходит РПЦ
Непобедимый хозяин скотовозок
Верховный суд построят по образцу резиденций
Петербург будущего: с ВCД и кольцевым метро
Что известно о передаче Исаакиевского собора РПЦ
«Подорожник» обогнал контролеров в развитии
«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день
У единороссов прорезался голос перед «исаакиевским протестом»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Где подготовлены купели на Крещение

Михаил Купон/"ДТП и ЧП"

На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга

На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости

Жители Омска засняли метеорит в небе над городом

скриншот с видео Yle

В Хельсинки создали гигантскую ледяную карусель

Автоледи на Lexus не пропускала пожарных в Петербурге

Новости компаний
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
ЖК Yolkki Village
17.01.2017 11:15
В ЖК Yolkki Village протягивают теплотрассу
На объекте ЖК Yolkki Village уже установлена автономная погодорегулируемая котельная. Ее можно увидеть из окон самого удаленного от въезда в жилой комплекс четвертого корпуса первой очереди строительства.
Yolkki Village
13.01.2017 16:46
В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры
Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
ЖК Yolkki Village
12.01.2017 10:21
В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village
2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди
06.01.2017 12:52
Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту
ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03
Только в январе ипотека под 11,5%
Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20
СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом
С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00
В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus
В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.