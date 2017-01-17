ЕСПЧ обязал Россию выплатить $90 тыс. компенсации по «закону Димы Яковлева»

Европейский суд по делам человека частично удовлетворил жалобу 45 граждан США и 27 российских детей на отказ в усыновлении. Суд обязал Россию выплатить заявителям 90 тысяч долларов.

Компенсации в размере трех тысяч долларов и судебные издержки по шестьсот долларов каждая по 25 жалобам должна выплатить российская сторона в течение полугода. Решение суда с подробным изложением фактов опубликовано 17 января на сайте ЕСПЧ.

Американцы, которые обратились в суд, были недовольны отказом в усыновлении детей. Они отметили, что на момент вступления «закона Димы Яковлева» в силу многие из них не только успели познакомиться и подружиться с детьми, но и получить разрешительные документы на усыновление. Отказ граждане США назвали дискриминацией, а суд поддержал их в мнении о том, что нарушена статья 14 (запрет дискриминации) и статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции о защите прав человека.

При этом суд нашел необоснованным утверждение о том, что запрет послужил причиной жестокого обращения с детьми, установив, что в России они получили «адекватное медицинское обеспечение», отказав в удовлетворении исков по статье 3 Конвенции (запрещение пыток).

Напомним, «закон Димы Яковлева» был принят в России в 2012 году после смерти русского мальчика в американской семье. Документ запрещает гражданам США усыновлять детей из России.