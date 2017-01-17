ЕСПЧ обязал Россию выплатить $90 тыс. компенсации по «закону Димы Яковлева»

Еще
16:25 17.01.2017
Новость часа
14:46
Петербуржец вспомнил, как 25 лет назад в Выборге убил женщину
Пришлите свою новость!
16:24
Дацюк выбран одним из капитанов на матче Звезд КХЛ
16:22
«Россия» пересчитала пассажиров в Пулково
16:19
Смольный: «Плаза Лотос групп» претендует на участок в Таврическом переулке
16:16
На Ильюшина мужчина разбился насмерть
16:11
После жалобы актера Teaтра.doc на Павленского полиция возбудила уголовное дело
16:11
Порошенко: Я встречусь с Трампом после инаугурации
16:02
В Петербурге у золотодобытчика взыскали миллион на сына
15:58
Мнение: У покупателя появились средства на качественное жилье
15:52
Генпрокуратура занялась самолётами "Почты России"
15:50
ГУ МВД: У напавшего на медиков скорой после ДТП изъяли нож
15:46
Советник Трампа: Он испытывает колоссальное уважение к Путину
15:39
В Ломоносове в двух десятках домов отключено отопление из-за аварии
15:37
У станции метро «Парк Победы» умер мужчина
15:35
На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга
15:34
В Финляндии неизвестный обстрелял центр для беженцев
15:30
На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости
15:29
«Фонтанка» - самое цитируемое СМИ Петербурга в 2016 году
15:22
Из-за тумана в Калининграде отменены рейсы в Петербург
15:22
МИД Украины возмущён заявлением Ле Пен о признании Крыма российским
15:14
Медведев пообещал на поддержку экономики 107 миллиардов рублей
15:00
Путин встретился с Додоном
14:56
РПЦ разработала список несовместимых со священством профессий
14:52
Китайцы пообещали до конца года представить суперкомпьютер мощностью 1 эксафлопс
14:46
Петербуржец вспомнил, как 25 лет назад в Выборге убил женщину
14:43
В Солнечном у ж/д станции построят гостиницу
14:38
На Украине считают потери из-за запрета российского транзита
14:28
На Крещение в Петербурге будет ветрено
14:24
Ольга Казанская уходит с поста вице-губернатора Петербурга
14:17
Россия и Кирибати заняли 39 место в рейтинге стран с безвизовым режимом
14:10
В Дагестане ликвидировали мужчину, открывшего огонь по полицейским
14:06
В Петербурге судят мужчину, уронившего беременную с балкона
14:02
BMW возобновит поставки в Россию всех моделей
13:58
Смольный не смог потратить 7,8 млрд рублей Адресной инвестпрограммы
13:42
ЕСПЧ обязал Россию выплатить $90 тыс. компенсации по «закону Димы Яковлева»
13:38
Утопившему машину с девушкой петербуржцу ограничили свободу
13:34
Российский фонд прямых инвестиций откроет офис в Нью-Йорке
13:28
Из магазина на Авиаконструкторов конфисковали почти 300 л сомнительного спиртного
13:22
В Купчино нашли полторы сотни поддельных шуб
13:14
В Белоруссии задержали крупную партию «Боярышника» с метанолом
13:12
Александр Городницкий: Кто следующий на выход из ПЕН-центра
13:08
Александр Городницкий покидает пост вице-президента ПЕН-центра
13:04
Лавров назвал заявления о российской киберугрозе «враньем и туфтой»
12:58
Дадин заявил о желании обратно перевестись из алтайской колонии в Карелию
12:50
Жители Омска засняли метеорит в небе над городом
12:48
Советник Трампа Скарамуччи: поддержка рабочего класса возродит американскую мечту
12:46
Продажи жилья «Группы ЛСР» за год выросли на 29 процентов
12:42
«ДП»: Метрополитен потерял 0,5 млрд рублей из-за сокращения пассажиропотока
12:38
Песков не стал говорить, как повредили самолёт президента РФ
12:38
Росприроднадзор подтвердил, что утечка газа могла произойти с полигона «Красный Бор»
12:34
Лавров: Попытки Обамы подорвать отношения РФ и Японии недостойны
12:30
За отказ «подышать в трубочку» петербуржец заплатит 200 тысяч
12:26
Завершился первый тур выборов нового главы Европарламента
12:18
Додон поговорил с Матвиенко
12:12
ОСК будет строить в Хельсинки круизные лайнеры для арктического туризма
12:08
Лавров рассказал о работе американской разведки под прикрытием в России
12:06
На время капремонта метро «Лесная» усилят движение наземного транспорта
12:00
Песков объяснил, почему данные о попытках вербовки дипломатов РФ огласили только сейчас
11:54
В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ на предэпидемическом уровне
11:51
Читатели: «Умная остановка» на Невском второй день не показывает время прибытия транспорта
11:47
В Смольном опровергли версию об утечке газа с полигона «Красный Бор»
11:46
Москву беспокоит соглашение ЕС и Белоруссии о лагерях для беженцев
11:39
В центре Петербурга ликвидирован секс-притон
11:35
Маккейн проголосует за избрание Тиллерсона госсекретарем США
11:34
СК просит помощи петербуржцев в поимке вероятного убийцы с Сикейроса
11:30
Лавров: Мы приветствуем желание Трампа бороться с терроризмом
11:25
Власти Турции: Машарипов признал вину в стамбульском теракте
11:19
Как петербургские силовики и чиновники хранят память о коллегах и Путине
11:12
Российские ученые доказали вред вейпинга на крысах
11:07
Лавров: США активно пытаются завербовать российских дипломатов
11:02
ЕС: Сербия должна изменить долгосрочный контракт с «Газпромом»
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
17.01.2017 13:42
29 Комментариев

ЕСПЧ обязал Россию выплатить $90 тыс. компенсации по «закону Димы Яковлева»

Европейский суд по делам человека частично удовлетворил жалобу 45 граждан США и 27 российских детей на отказ в усыновлении. Суд обязал Россию выплатить заявителям 90 тысяч долларов.

Компенсации в размере трех тысяч долларов и судебные издержки по шестьсот долларов каждая по 25 жалобам должна выплатить российская сторона в течение полугода. Решение суда с подробным изложением фактов опубликовано 17 января  на сайте ЕСПЧ.

Американцы, которые обратились в суд, были недовольны отказом в усыновлении детей. Они отметили, что на момент вступления «закона Димы Яковлева» в силу многие из них не только успели познакомиться и подружиться с детьми, но и получить разрешительные документы на усыновление. Отказ граждане США назвали дискриминацией, а суд поддержал их в мнении о том, что нарушена статья 14 (запрет дискриминации) и статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции о защите прав человека.   

При этом суд нашел необоснованным утверждение о том, что запрет послужил причиной жестокого обращения с детьми, установив, что в России они получили «адекватное медицинское обеспечение», отказав в удовлетворении исков по статье 3 Конвенции (запрещение пыток).  

Напомним, «закон Димы Яковлева» был принят в России в 2012 году после смерти русского мальчика в американской семье. Документ запрещает гражданам США усыновлять детей из России.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (29)
Пес
17 января 2017 г. 16:17
Udgin: Если выйдем, то в суд на Украину куда будем подавать? В Басманный?
Венед
17 января 2017 г. 16:17
Refus:
и вообще раздавать своих детей иностранцам
так и не раздавайте своих детей, никто Вас и не заставляет
Тимерзяев
17 января 2017 г. 16:05
gri: Ну, и ты не теряйся, приложись к боярышнику
Тимерзяев
17 января 2017 г. 16:04
Mincultsizo: " Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем."
Schwarzfahne
17 января 2017 г. 16:03
jukigor: то ись, у жукаигоря, по вопросу благородной мсти баксовых миллиардеров-вороваек (со своими дитЯми и внуками в тылу абамачмолендов ) беспомощным сиротам — инвалидам — возражений не имеется ? Возражения токо по количественному составу у нас и у вражин. За барина обидно ?
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
17.01.2017 16:13

Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям

Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Порошенко: Я встречусь с Трампом после инаугурации
В Петербурге у золотодобытчика взыскали миллион на сына
Советник Трампа: Он испытывает колоссальное уважение к Путину
«Фонтанка» - самое цитируемое СМИ Петербурга в 2016 году
МИД Украины возмущён заявлением Ле Пен о признании Крыма российским
РПЦ разработала список несовместимых со священством профессий
Россия и Кирибати заняли 39 место в рейтинге стран с безвизовым режимом
ЕСПЧ обязал Россию выплатить $90 тыс. компенсации по «закону Димы Яковлева»
Александр Городницкий покидает пост вице-президента ПЕН-центра
Дадин заявил о желании обратно перевестись из алтайской колонии в Карелию
Григорий Голосов: «Трамп примеряет маску Рейгана»
Космическая Ася, которая построит Суд
Почему адмирал Кравчук не успел сдать Балтику
Как танцор из Петербурга строил дороги в Крыму
Кто ответит за базар
Наши люди в Никарагуа
Власть сдала обманутых дольщиков
Кафе "Бейрут"
ПЕН-центр избавился от Пархоменко. Чтобы не прихлопнули
Исаакиевский собор: храм при музее или музей при храме
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга

На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости

Жители Омска засняли метеорит в небе над городом

скриншот с видео Yle

В Хельсинки создали гигантскую ледяную карусель

Автоледи на Lexus не пропускала пожарных в Петербурге

Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера

Новости компаний
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.