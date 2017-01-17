Утопившему машину с девушкой петербуржцу ограничили свободу

Приморский суд Петербурга вынес приговор пьяному водителю, утопившему в Орловском карьере Touareg с пассажиркой. Александру Белозерову ограничили свободу.

Как сообщили «Фонтанке» 17 января в Приморском суде Петербурга, Белозеров обвинялся в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Ночью 2 января 2016 года он пьяным выехал на Volkswagen Touareg на лед Орловского карьера и в двадцати метрах от берега провалился под лед. Белозеров и мужчина-пассажир выбрались, находившаяся также в салоне девушка не смогла.

Дело о гибели девушки судья Екатерина Богданова рассматривала с мая 2016-го. Она признала Белозерова виновным.

«Он приговорен к году ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством на три года. Также удовлетворен иск о компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей, 800 тысяч подсудимый уже выплатил», – уточнили в Приморском райсуде.

Ограничение свободы заключается в том, чтобы не покидать место постоянного проживания в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах муниципального образования, не выезжать за пределы его территории, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания.