Российский фонд прямых инвестиций откроет офис в Нью-Йорке

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует в мае открыть представительство в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе фонда.

В РФПИ подтвердили факт встречи с советником избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи и интерес к совместным инвестициям с американскими компаниями. В РФПИ также подтвердили подготовку визита в Россию бизнес-делегации ведущих американских компаний.

«РФПИ также планирует открыть представительство фонда в Нью-Йорке в мае 2017 года», — сообщили в РФПИ.

Напомним, 16 января глава фонда Кирилл Дмитриев говорил, что представители РФПИ встретятся с американским бизнесом в Давосе и весной ждут в РФ делегацию бизнеса из США.