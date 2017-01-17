Из магазина на Авиаконструкторов конфисковали почти 300 л сомнительного спиртного

Полиция Петербурга изъяла в продуктовом магазине в Приморском районе 280 литров алкоголя: владелец заведения торговал горячительными напитками без лицензии.

В доме №1 на улице Авиаконструкторов полицейские выявили магазин, в котором активно торговали водкой, вином и коньяком без лицензии. Как сообщает 17 января пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, из торговой точки изъято 280 литров спиртного на общую сумму примерно 175 тысяч рублей.

В отношении хозяина магазина возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП (торговля без лицензии).