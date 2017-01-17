В Купчино нашли полторы сотни поддельных шуб
Шубы с поддельными товарными знаками изъяли в торговом центре во Фрунзенском районе Петербурга. Торговцев привлекут к ответственности.
Полицейские изъяли 167 шуб из натурального меха в одном из магазинов на Балканской площади, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. Сотрудники Центра организации применения административного законодательства выяснили, что шубы эти контрафактные: на них нанесены чужие товарные знаки.
Возбуждено административное дело по статье 14.10 КоАП (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).
Справка:
Напомним, что с апреля 2016 года все подготовленные к реализации шубы должны быть снабжены RFID-метками – чипами, подающими радиосигнал. Следить за движением меховой одежды было решено в рамках борьбы с незаконной продукцией, доля которой на меховом рынке достигала 90 процентов.