В Купчино нашли полторы сотни поддельных шуб

Шубы с поддельными товарными знаками изъяли в торговом центре во Фрунзенском районе Петербурга. Торговцев привлекут к ответственности.

Полицейские изъяли 167 шуб из натурального меха в одном из магазинов на Балканской площади, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. Сотрудники Центра организации применения административного законодательства выяснили, что шубы эти контрафактные: на них нанесены чужие товарные знаки.

Возбуждено административное дело по статье 14.10 КоАП (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).