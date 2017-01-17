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17.01.2017 13:19
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Храм и иерархия
История с Исаакиевским собором, который одни и те же люди сначала не отдали РПЦ, а потом решили ей же отдать, уже обросла конспирологическими версиями. Губернатор уходит, на рейтинг чихать, и потому Исаакий переходит в ведение церкви. На губернатора надавили из Кремля. Это пробный шар в преддверии выборов, чтобы нивелировать протесты. Конспирология штука интересная, но относительно новая. В данном случае мы имеем дело с древними инстинктами, а не с текущей политикой.

Высшие приматы знают, что такое иерархия. Само слово, конечно, не знают, так как лишены дара речи, но принцип кто сильнее того и тапки усвоили на «отлично». Доминантный самец шимпанзе легко отберет у подчиненного и кусок банана, и гнездо для ночлега на ветке повыше. Даже не по злобе, а просто, чтобы показать, кто в стае хозяин.

Человек за сотни тысяч лет эволюции сделал большой шаг вперед, укротил огонь, изобрел речь, колесо, богов, приручил коров и ячмень. Но не так уж далеко ушел от своих собратьев приматов. Не смог отказаться от иерархии, насилия и стремления доминировать. Но теперь уже речь шла не о банальном банане и гнезде в ветвях баобаба. В ход пошло возвышенное: мой бог сильнее и я сильнее.

Очень показательный пример мечеть Омейядов в Дамаске. Это сейчас там, на родине цивилизации – мечеть. В арамейскую эру место было занято храмом Хадада, при современных раскопках там нашли базальтовую стелу со сфинксом. Римляне заменили храм Хадада храмом Юпитера. А когда в империи восторжествовало христианство, император Феодосий повелел заменить храм Юпитера  христианской базиликой святого Захарии, которую затем освятили именем Иоанна Крестителя, поскольку там по преданию он и был похоронен. 

Очередное торжество очередного победителя превратило базилику в великолепную мечеть. Так боги доминантов-победителей сменяли один другого. Правда, победители иногда не отваживались окончательно изгнать предшественника. 

Бог весть почему халиф ал-Валид Первый решил сохранить в мечети гробницу Иоанна Крестителя. Может, потому что Иоанн Креститель заодно еще коранический пророк Яхья, а может, как гласит легенда, халифа разбил паралич, когда начали выбрасывать из могилы священные останки, вот он и проявил великодушие.

Однако до последнего времени мечеть Омейядов была очень специальной мечетью. Там бок о бок совершали намаз и читали христианские молитвы. Так повелось, аж, с восьмого века нашей эры.  Но это скорее приятное исключение. Обычно боги побеждают окончательно, по крайней мере, пока побеждают те, кто в них верует.

Так мечеть-собор Мескита в Кордове менялся вместе с победителями три раза. В 600 году нашей эры его строили вест-готы, как христианскую церковь. Мавры-завоеватели превратили ее в мечеть и весьма изощренно отстроили заново, когда в 711 году здание было полностью разрушено. В 1257 году исламская Испания прекратила свое существование, и чтобы ознаменовать эту победу в мечеть встроили католический собор.

Таких историй сотни и тысячи. Священный принцип доминирования, священного инстинкта далеких предков: кого власть – того и бог.

Не буду пересказывать историю Айя-Софьи, самого прекрасного храма православного мира, который волею победителей-османов превратился в мечеть.

В сущности, история Исаакиевского собора, некогда главного православного храма Российской империи, тоже история, которую писали победители. Большевики-безбожники сначала ограбили собор ради спасения голодающих Поволжья, потом передали храм обновленческой церкви, а затем превратили шедевр Монферрана в антирелигиозный музей.

Правда, красота  монферрановского чуда победила, и как только спала волна воинствующего безбожия, собор стал музеем самого себя. Каковым и оставался до последнего времени. С 1991 там возобновили богослужения, но главным был все же музей. Музей, повествующий и о российской империи, и о петербургской архитектуре, и о красоте православной веры, привлекающий миллионы посетителей. Вроде бы мир, благолепие и благорастворение воздусей.

Вовсе нет. Отчего-то опять начался спор под девизом «А кто тут главный?» Иерархи РПЦ в лице митрополита Петербургского попросили сделать их, а не музей главными в Исаакиевском соборе. В Смольном им отказали, сославшись на денежные трудности. После полутора лет тишины и бюджетной экономии, вдруг опять сакраментальный вопрос: «А все же, кто тут главный, кто тут будет доминировать в этом конкретном памятнике, находящемся под защитой ЮНЕСКО?»

Можно сколько угодно повторять мантру, что храм должен быть храмом. Он им и был, раз там вели богослужения. Ведь, не стали бы православные иерархи служить в вертепе?

Дело не в храме, а в иерархии. 

Главные вопросы звучат так: чья здесь власть, кто тут доминирует, кто тут сильнее? А чья власть, того и документы об аренде. Так это выглядит сегодня и это очень грустно. Особенно грустно потому, что это происходит в европейской столице России.

Самое время вспомнить Айя-Софью, главный собор второго Рима, который после падения Константинополя, волею победителей-мусульман был превращен в мечеть, а бесценные мозаики и росписи заштукатурены, как безбожные. Зато появились вполне себе исламские элементы, вроде минбара, михраба и султанской ложи. 

В Турции была своя революция. В 1935 году с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. Сейчас это музей. 

На стенах изображения Христа и Богоматери, цитаты из Корана на щитах овальной формы. Там берегут даже граффити, самые древние, рунические, оставленные, судя по всему викингами из императорской гвардии. Теми самыми, которых в России правильнее называть варяги.

Сейчас в Турции у власти президент-исламист, но почему-то никто особо не кричит, что мечеть должна снова стать мечетью. Зародившееся в США политическое движение за превращение Айя Софьи в православный храм остается маргинальным. 

На берегах Геллеспонта остановили колесо сансары вечной войны за доминирование, хотя у власти президент-исламист.

На берегах Невы в светской по Конституции России музей-храм превращается в простой, в сущности, рядовой, хотя и роскошно украшенный собор, где будут просто крестить, венчать, отпевать… 

Странный парадокс. Может и на берегах Невы или Москва-реки пора отринуть вечную войну за иерархию в круговерти бытия. Пусть шедевр остается шедевром, каким он стал за эти годы.  

А еще стоит вспомнить, что Он – завоевал мир не войсками, не богатством, не недвижимостью, а одной лишь любовью. Иерархия не нужна, когда несть ни эллина, ни иудея, ни язычника...

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