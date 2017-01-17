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17.01.2017 13:14

В Белоруссии задержали крупную партию «Боярышника» с метанолом

В Белоруссии задержали партию спиртосодержащей жидкости, аналогичной иркутскому «Боярышнику». Об этом во вторник, 17 января, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики.

Такой груз сотрудники правоохранительных органов обнаружили в фуре в Витебской области. «При осмотре машины было установлено нахождение там 5 600 канистр спиртосодержащей жидкости общим объемом 28 тысяч литров (...) . Содержание метанола [в жидкости] превышает допустимую норму более чем в 500 раз», — уточнил заместитель начальника отдела Департамента финрасследований.

В Комитете госконтроля отметили, что изъятая жидкость аналогична по составу той, которая стала причиной массовых отравлений и смертей в Иркутске. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Незаконный оборот алкоголя».

В декабре 2016-го в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник». Из 123 пострадавших к концу года скончались 76 человек, в больницах оставались восемь пациентов.

Источник: Лента.ру


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