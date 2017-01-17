Александр Городницкий покидает пост вице-президента ПЕН-центра

Поэт и музыкант Александр Городницкий покидает пост одного из руководителей ПЕН-центра, но остаётся в организации. В открытом письме, которое бард опубликовал 17 января, он объясняет, что принял решение снять с себя обязанности вице-президента, так как «борьба за единство Русского ПЕН – центра не увенчалась успехом».

По мнению поэта, «возобладала только политическая линия, что противоречит целям и задачам этой правозащитной и внепартийной организации». Это привело к «жесткому противостоянию с оскорбительными обвинениями и разборками с обеих сторон».

«Не желая участвовать в этой конфронтации, где по обе стороны от линии раскола немало писателей, мною уважаемых и близких мне по духу, я вынужден заявить о невозможности далее исполнять обязанности вице-президента Русского ПЕН-центра», – написал Александр Городницкий.

Вместе с тем, бард объяснил, что не отказывается от своих стихов и песен, которые вызывают негативную реакцию у коллег. Как от песни «Севастополь», которая в 2007 году была посвящена проблемам русскоязычного населения Крыма, так и от поздних сочинений посвящённых событиям на Украине, – «Майдан», «Украинская война» и другие.

После 13:00 сегодня, во вторник 17 января, в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] Александр Городницкий прокомментирует своё решение, даст свою оценку ситуации в ПЕН-центре и ответит на вопросы слушателей и зрителей.