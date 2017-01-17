Лавров назвал заявления о российской киберугрозе «враньем и туфтой»

Заявления о том, что от России исходит киберугроза, основаны на «вранье и туфте», заявил 17 января в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что, наверняка, многим хочется, «чтобы поскорее были забыты» случаи, когда агентство нацбезопасности (АНБ) США «взламывало внутреннюю видеоконференцсвязь ООН, прослушивало напрямую (президента Франции Франсуа) Олланда, (канцлера Германии Ангелу) Меркель и руководство ЕС».

«Вспомните и напомните своим читателям, что эти эпизоды, о которых стало известно, которые подтверждаются фактами, прошли как-то незамеченными теми, кто сейчас кричит на основе туфты и вранья о том, что Россия представляет собой киберугрозу», — обратился Лавров к журналистам, которые присутствуют на его пресс-конференции в Москве.