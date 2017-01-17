Еще
13:28 17.01.2017
Пришлите свою новость!
13:28
Из магазина на Авиаконструкторов конфисковали почти 300 л сомнительного спиртного
13:22
В Купчино нашли полторы сотни поддельных шуб
13:14
В Белоруссии задержали крупную партию «Боярышника» с метанолом
13:12
Александр Городницкий: Кто следующий на выход из ПЕН-центра
13:08
Александр Городницкий покидает пост вице-президента ПЕН-центра
13:04
Лавров назвал заявления о российской киберугрозе «враньем и туфтой»
12:58
Дадин заявил о желании обратно перевестись из алтайской колонии в Карелию
12:50
Жители Омска засняли метеорит в небе над городом
12:48
Советник Трампа Скарамуччи: поддержка рабочего класса возродит американскую мечту
12:46
Продажи жилья «Группы ЛСР» за год выросли на 29 процентов
12:42
«ДП»: Метрополитен потерял 0,5 млрд рублей из-за сокращения пассажиропотока
12:38
Песков не стал говорить, как повредили самолёт президента РФ
12:38
Росприроднадзор подтвердил, что утечка газа могла произойти с полигона «Красный Бор»
12:34
Лавров: Попытки Обамы подорвать отношения РФ и Японии недостойны
12:30
За отказ «подышать в трубочку» петербуржец заплатит 200 тысяч
12:26
Завершился первый тур выборов нового главы Европарламента
12:18
Додон поговорил с Матвиенко
12:12
ОСК будет строить в Хельсинки круизные лайнеры для арктического туризма
12:08
Лавров рассказал о работе американской разведки под прикрытием в России
12:06
На время капремонта метро «Лесная» усилят движение наземного транспорта
12:00
Песков объяснил, почему данные о попытках вербовки дипломатов РФ огласили только сейчас
11:54
В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ на предэпидемическом уровне
11:51
Читатели: «Умная остановка» на Невском второй день не показывает время прибытия транспорта
11:47
В Смольном опровергли версию об утечке газа с полигона «Красный Бор»
11:46
Москву беспокоит соглашение ЕС и Белоруссии о лагерях для беженцев
11:39
В центре Петербурга ликвидирован секс-притон
11:35
Маккейн проголосует за избрание Тиллерсона госсекретарем США
11:34
СК просит помощи петербуржцев в поимке вероятного убийцы с Сикейроса
11:30
Лавров: Мы приветствуем желание Трампа бороться с терроризмом
11:25
Власти Турции: Машарипов признал вину в стамбульском теракте
11:19
Как петербургские силовики и чиновники хранят память о коллегах и Путине
11:12
Российские ученые доказали вред вейпинга на крысах
11:07
Лавров: США активно пытаются завербовать российских дипломатов
11:02
ЕС: Сербия должна изменить долгосрочный контракт с «Газпромом»
10:52
Премьер Турции подтвердил арест боевика, совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле
10:46
ДНР: В пригороде Докучаевска обстрелами повреждены котельная и газопровод
10:40
СМИ: Финляндия присудила высшую награду страны Башару Асаду
10:30
В Волосово школьник проломил череп, катаясь на "ватрушке"
10:23
Доллар падает, евро растёт
10:19
"Квадрат.ру": Ипотечный рынок просядет, но затем начнет восстанавливаться
10:10
Из квартиры петербурженки вынесли имущества на 240 тысяч рублей
10:02
В Хельсинки создали гигантскую ледяную карусель
09:55
Кардиологи и стоматологи будут принимать пациентов по новым нормам Минздрава
09:50
Водоканал закончил ремонт на Вавиловых
09:45
Глава Oxfam назвала Трампа «лисой в курятнике»
09:37
В Петербурге ребенка отправили в приют из-за отсутствия документов у матери
09:33
Bloomberg резко опустил РФ в рейтинге инновационных стран
09:27
На Чукотке во льдах застрял караван судов
09:21
Восьмилетнюю девочку нашли в парадной в Петербурге
09:17
В Кировске младенец получил травмы, выпав из автокресла на барной стойке
09:11
У петербурженки отобрали сумку с платьем от Versace
09:09
Петербургского инспектора ГИБДД обидели угонщики. Но безнаказанными не останутся
09:01
На заводе «Ниссан» в Петербурге разбился рабочий
08:53
Полиция уличила лжеминера в «терроре» жильцов таунхауса на Маршала Новикова
08:44
Сломанный на Коллонтай светофор породил хаос
08:37
Пристав заявил об угоне, чтобы спасти приятеля в Петербурге
08:29
Двое петербуржцев найдены мертвыми в квартире на Искровском
08:21
Ле Пен пообещала признать Крым частью РФ в случае избрания президентом Франции
08:13
В Киргизии опознаны тела 37 погибших при крушении "Боинга"
08:05
На юге Петербурга тушили две квартиры
01:52
В Петербурге представят роман Марата Басырова о литературных неудачниках
01:30
«Митьки» презентуют свою версию «Евгения Онегина»
01:16
Спектакль по творчеству Бродского покажут в БТК
01:09
СМИ Турции: Террорист, устроивший стрельбу в ночном клубе Стамбула, задержан силовиками
00:42
Умер последний человек, побывавший на поверхности Луны
00:36
Песков: Повреждение самолёта Путина не повлияет на график поездок президента
00:29
Переход Молло в «Зенит» может стать предметом разбирательства в ФИФА
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
17.01.2017 13:04

Лавров назвал заявления о российской киберугрозе «враньем и туфтой»

Заявления о том, что от России исходит киберугроза, основаны на «вранье и туфте», заявил 17 января в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что, наверняка, многим хочется, «чтобы поскорее были забыты» случаи, когда агентство нацбезопасности (АНБ) США «взламывало внутреннюю видеоконференцсвязь ООН, прослушивало напрямую (президента Франции Франсуа) Олланда, (канцлера Германии Ангелу) Меркель и руководство ЕС».

«Вспомните и напомните своим читателям, что эти эпизоды, о которых стало известно, которые подтверждаются фактами, прошли как-то незамеченными теми, кто сейчас кричит на основе туфты и вранья о том, что Россия представляет собой киберугрозу», — обратился Лавров к журналистам, которые присутствуют на его пресс-конференции в Москве.

 

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08

Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48

ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию

Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Лавров назвал заявления о российской киберугрозе «враньем и туфтой»
Додон поговорил с Матвиенко
Маккейн проголосует за избрание Тиллерсона госсекретарем США
Ле Пен пообещала признать Крым частью РФ в случае избрания президентом Франции
Польша: Марин Ле Пен способна разрушить ЕС
Уходящий госсекретарь США счёл неуместным интервью избранного президента страны
В ЗакСе помолятся перед началом новой сессии
Игорь Албин не бросит российское казачество
Песков опроверг сообщения о готовящейся встрече Путина и Трампа
Ле Пен подтвердила, что искала средства на выборы в США
Залечь на дно от Путина
Леонид Радзиховский: Путин не переиграл. Он пересидел
Валерий Соловей: Кризис проявится в 2017-м
Соколов: «Международный терроризм – излюбленная строчка в меню всех тиранов»
Невыносимая жестокость Обамы
Зигзаги удачи генерала Романова
Спикер тайно стал секретарем
Трансляция. Большая пресс-конференция Владимира Путина
Возвращение строптивой на Мойку
Как чиновник Смольного в суд за честными выборами пошел
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жители Омска засняли метеорит в небе над городом

скриншот с видео Yle

В Хельсинки создали гигантскую ледяную карусель

Автоледи на Lexus не пропускала пожарных в Петербурге

Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера

читатель "Фонтанки"

Очевидцы: На Васильевском загорелся автомобиль с людьми в салоне

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Грифоны отправляются на реставрацию

Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.