Дадин заявил о желании обратно перевестись из алтайской колонии в Карелию

Осужденный за нарушение порядка проведения митингов Ильдар Дадин хочет перевестись из алтайской колонии обратно в Карелию, сообщил его адвокат Алексей Липцер.

«У него есть такое желание, мы пытались ему объяснить, что это маловероятно, что в практике такого не бывает. Но Дадин считает, что в карельской колонии ему удастся лучше защищать и свои права — по заявлению об исках, и других заключенных», — сказал защитник.

По его словам, пока Дадин выразил желание о возвращении в карельскую колонию только на словах и никаких заявлений по этому поводу не писал.

Дадин был четыре раза задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Он каждый раз привлекался к административной ответственности. Согласно российскому законодательству, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование. Максимальная санкция статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор просил два года колонии. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.

В колонию в Алтайском крае Дадина перевели из карельского исправительного учреждения после жалоб на пытки, которые по результатам нескольких проверок, однако, так и не подтвердились.

Супруга осужденного Анастасия Зотова в понедельник заявила, что администрация алтайской колонии запрещает ее мужу свидания с близкими, хотя правила общего режима предполагают 10 свиданий в год. По ее утверждению, сначала начальник колонии по телефону сообщил ей, что встреча возможна, но когда она уже купила билеты и забронировала гостиницу, ей пришел официальный отказ с пояснением, что свидание возможно только в мае.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Алтайского края проверит законность отказа осужденному в свидании с женой. По словам председателя ОНК Алексея Белоуса, УФСИН считает, что Дадин находится на территории Алтайского края «в режиме заключения камерного типа, которое подразумевает свидание два раза в год, одно у них уже было, второе возможно только в мае».

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