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17.01.2017 13:12
Александр Городницкий: Кто следующий на выход из ПЕН-центра
Вице-президент русского ПЕН-центра Александр Городницкий

Александр Городницкий: Кто следующий на выход из ПЕН-центра

Почему нобелевский лауреат Светлана Алексиевич покинула ряды ПЕН-центра, правозащитной организации писателей и журналистов? И как отразился на репутации этой организации скандал с исключением из нее журналиста Сергея Пархоменко? Узнаем у вице-президента русского ПЕН-центра Александра Городницкого.

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