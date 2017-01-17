Александр Городницкий: Кто следующий на выход из ПЕН-центра

17.01.2017 13:12

Вице-президент русского ПЕН-центра Александр Городницкий

Почему нобелевский лауреат Светлана Алексиевич покинула ряды ПЕН-центра, правозащитной организации писателей и журналистов? И как отразился на репутации этой организации скандал с исключением из нее журналиста Сергея Пархоменко? Узнаем у вице-президента русского ПЕН-центра Александра Городницкого.