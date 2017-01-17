Советник Трампа Скарамуччи: поддержка рабочего класса возродит американскую мечту

Администрация избранного президента США постарается сделать мир более справедливым, поддерживая рабочий класс, заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе советник избранного президента США Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи.

«Мир несправедлив, и все, что мы можем сделать, — это сделать мир немного более справедливым. Федеральная резервная система должна это делать с клиническим научным подходом, а мы должны это делать разными способами. И один из способов — это то, что администрация Трампа будет поддерживать семьи низшего класса, рабочего и среднего класса, чтобы неким образом вновь утвердить программу американской мечты», — сказал он.

Он подчеркнул, что Федеральная резервная система должна быть независимой, и «это то, чего сейчас хотят все, включая администрацию президента».