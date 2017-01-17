Продажи жилья «Группы ЛСР» за год выросли на 29 процентов

Выручка от продаж жилья в новостройках петербургской «Группы ЛСР» в 2016 году достигла 70,6 млрд рублей. Это на 29% выше результатов предыдущего года, сообщил холдинг во вторник, 17 января.

Согласно операционным результатам компании, в прошедшем году «Группа ЛСР» продала 680 тысяч кв. м жилья, это на 11% выше итогов прошлого года. При этом средняя стоимость квадратного метра девелопера выросла на 15%, до 104 тысяч рублей.

Активный рост показателей холдинга объясняется выводом новых проектов в Москве. В частности, компания начала строительство квартала «ЗилАрт» в центре столицы.

В Петербурге «Группа ЛСР» фактически сохранила продажи жилья на уровне прошлого года. Она реализовала 386 тысяч кв. м за 36,6 млрд рублей. Средняя стоимость «квадрата» за год подросла всего на 1%.

В 2017 году холдинг намерен вывести на рынок на 23% больше жилья, увеличив его до 900 тысяч кв. м в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В Северной столице в продажу запустят на 80% больше жилья.

«В 2016 году мы вывели в продажу 336 тыс. кв. м нового жилья. В 2017 году мы планируем вывести в продажу порядка 616 тыс. кв. м», – сообщил директор по работе с инвесторами «Группы ЛСР» Юрий Ильин.

Напомним, 16 января о годовых итогах отчиталась ГК «Эталон». Компания сообщила о росте продаж в рублевом выражении на 35%.