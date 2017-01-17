Росприроднадзор подтвердил, что утечка газа могла произойти с полигона «Красный Бор»

Северо-Западный Росприроднадзор отчасти подтвердил версию экологов об утечке газа с полигона опасных отходов «Красный Бор». Инспектором зафиксированы устойчивый запах и следы слива в технологическую карту.

Как сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО, вечером 16 января инспектор ведомства в сопровождении полиции и МЧС осмотрел территорию полигона «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти. Причиной визита стали многочисленные обращения и жалобы жителей Колпино и окрестностей на резкий запах метил(этил)меркаптана – имеющего острый запах одоранта, который добавляют в бытовой газ в качестве сигнального вещества.

«У технологической карты № 67 инспектор зафиксировал следы подъезда автотранспорта и слива отходов неустановленного класса опасности – предположительно одоранта, используемого в качестве сигнального вещества при контроле утечек бытового газа. Возле карты ощущался устойчивый запах метил(этил)меркаптана», – отметили в Росприроднадзоре.

Полигон входит в сферу ответственности комитета природопользования Петербурга. Ранее чиновники опровергали версию утечки с «Красного Бора», возложив ответственность на газовщиков поселка Тельмана.

Накануне, 16 января, внимание полиции на полигон обратили общественники. По их версии, утечка газа произошла в результате резки на металлолом емкостей, содержавших метил(этил)меркаптан.