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17.01.2017 12:38

Песков не стал говорить, как повредили самолёт президента РФ

Ремонт самолета Ил-96-300, на котором передвигается президент России, не связан с нештатной ситуацией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил данную работу техническим обслуживанием.

«Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд "Россия", которыми пользуется глава государства, естественно, они подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и так далее. Вот все эти процедуры выполняются», — пояснил официальный представитель Кремля.

По информации «Известий», президентский Ил-96 под номером 96020 поврежден. Газета выяснила, что у воздушного судна, впервые поднявшегося в небо в 2012 году, имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла.

В Управделами главы государства отказались от комментариев по поводу обстоятельств инцидента, в результате которого самолет получил эти повреждения. В ведомстве отметили, что подобные происшествия бывают в практике и частных, и государственных авиаперевозчиков.

Источник: Лента.ру


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