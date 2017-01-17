Лавров: Попытки Обамы подорвать отношения РФ и Японии недостойны

Администрация уходящего президента США Барака Обамы пыталась подорвать перспективы нормальных отношений России и Японии, это недостойно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24".

"Мы знаем, какое давление оказывалось на Японию со стороны уходящей администрации США, они и здесь пытались подорвать перспективы нормальных отношений с тем, чтобы японское руководство воздерживалось от общения с российским президентом. А если и решит общаться, то чтобы всячески принижало формат таких контактов", — сказал Лавров.

По его словам, "недостойные вещи творит уходящая администрация". "Повторю еще раз: и здесь они попытались злоупотребить своими отношениями с Японией и пытались относиться к своим японским союзникам как ко второстепенным, подчиненным членам международного сообщества. Поэтому в этих условиях решимость, которая закреплена в совместных документах (РФ и Японии) выводить отношения на качественно иной уровень, невзирая на внешние факторы, — это очень важная констатация", — добавил Лавров.