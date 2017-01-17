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17.01.2017 12:30

За отказ «подышать в трубочку» петербуржец заплатит 200 тысяч

Суд Красногвардейского района Петербурга оштрафовал на крупную сумму местного жителя, который ранее был лишен прав за нетрезвую езду, но опять попался с «выхлопом». Как и в первый раз, автолюбитель отказался пройти медицинское освидетельствование и даже пытался убежать от сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль местного жителя в ноябре 2016 года. От наряда водитель пытался скрыться. Когда его поймали и стали проверять по информационной базе, полицейские поняли, почему тот пустился бежать – в январе 2015 года суд лишил мужчину водительских прав на год и 8 месяцев за езду в нетрезвом виде. Однако по истечении срока наказания петербуржец принялся за старое. При этом пройти медицинское освидетельствование водитель отказался.

По материалам ГИБДД было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ ("Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования").

Подсудимый в ходе процесса признал вину в совершении преступления. Суд лишил его прав еще на два года, на этот раз обязав заплатить штраф в размере двухсот тысяч рублей.

 


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