Завершился первый тур выборов нового главы Европарламента

Первый тур голосования на выборах нового главы Европарламента состоялся во вторник на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге, сообщили в пресс-службе ЕП.

Мартин Шульц объявил в ноябре 2016 об уходе с поста председателя ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

Голосование на выборах главы высшего органа избирательной власти Евросоюза является тайным. Результаты первого тура выборов будут объявлены после подсчета голосов.

На пост председателя ЕП претендуют в общей сложности семь депутатов. Однако потенциальные шансы быть избранными имеют лишь двое – "народник" Антонио Таяни и социалист Джанни Пителла.

Шестидесятитрехлетний итальянец Антонио Таяни, в прошлом еврокомиссар по промышленности и предпринимательству, бывший также доверенным лицом экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, представляет парламентскую фракцию ведущей в Евросоюзе политической силы — правоцентристской Европейской народной партии. Она имеет наибольшее число депутатских мандатов в Европарламенте — 216 из 751.

Соотечественник Таяни — 58-летний Джанни Пителла — является выдвиженцем Партии европейских социалистов, второй по влиянию в Старом свете. Пителла возглавляет ее парламентскую фракцию, у которой 189 мандатов.

Как сообщил РИА Новости источник в ЕП, новым главой ассамблеи, вероятнее всего, будет избран "народник" Таяни.