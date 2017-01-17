В ЖК «Солнечный» введен в эксплуатацию дом №7

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №7 квартала «Солнечный». Дом рассчитан на 180 квартир, общая площадь которых составляет почти 8 900 кв.м.

На первых этажах располагаются помещения коммерческого назначения. Все квартиры передаются покупателям с полной чистовой отделкой.

«Арсенал-Недвижимость»

Напомним, на данный момент, помимо корпуса №7, в квартале «Солнечный» введены в эксплуатацию шесть домов. Также работает школа, построенная силами ГК «Арсенал-Недвижимость», которая открылась в сентябре, функционирует детский сад. Еще один садик построен и скоро начнет свою работу, а два находятся в составе строящихся корпусов.

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