Додон поговорил с Матвиенко

Кишинев настроен на конструктивный диалог с Москвой, есть реальный шанс решить или начинать решать некоторые проблемы, заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Мы настроены на конструктивный диалог, мы прагматичны, мы понимаем, что у нас есть реальный шанс решить или начать решать некоторые проблемы", — заявил Додон.

Президент Молдавии подчеркнул, что это его первый визит в Россию с 2008 года, и выразил надежду, что в ходе этой поездки Москве и Кишиневу удастся обсудить сотрудничество двух стран в торговой сфере, урегулирование в непризнанной ПМР и судьбу молдавских мигрантов, передает РИА Новости.

Напомним, Игорь Додон накануне начал трехдневный официальный визит в РФ, это его первая зарубежная поездка в качестве главы Молдавии. Сегодня Додон проведет переговоры с президентом России.