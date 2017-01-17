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17.01.2017 12:06

Зачем арт-кластеры Петербургу?

Что такое «арт-кластер»? Переоборудованные старые цеха заводов и фабрик? Прибежище богемы и узких «хипстерских» слоев? Синоним лофта со всеми его атрибутами: стенки из красного кирпича, чугунные балки, винтовые лестницы? Или креативное пространство в более широком смысле слова? *
Зачем арт-кластеры Петербургу?
RBI

Опыт Москвы и Петербурга подтверждает: все определения имеют право на жизнь. Но последние проекты показывают, что арт-кластеры могут создаваться не только из старых цехов в «сером поясе», но и строиться с нуля, причем в самом центре города.

Например, новый проект ArtStudio строится в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта, на 2-й Советской улице. Девелопер, петербургский Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город»), планирует реализовать здесь концепцию творческих мастерских для людей, занимающихся искусством и профессионально, и в качестве хобби. К 2018 году здесь откроется более 200 мастерских, не считая традиционных коммерческих помещений с отдельными входами на первом этаже. Арт-кластер на 2-й Советской – место, где можно ежедневно заниматься любимым делом, обустроить собственную художественную мастерскую, создать музыкальную студию и т.д.

При этом архитектурно это совсем не цех и не лофт, а здание, вписывающееся в архитектурный контекст Невского проспекта. Интерьеры сразу погружают в мир творчества и классического искусства – вы как будто оказываетесь среди скульптур Лувра или в окружении шедевров Прадо. Уровень отделки в холлах соответствует дорогому жилью бизнес-класса. Визитной карточкой дома должна стать изящная декоративная решетка с витиеватым орнаментом.

Полностью отвечает заявленному бизнес-классу и уровень комфорта в самих студиях (с той лишь разницей, что это нежилые помещения). В каждой арт-студии предусмотрены санузел и кухня. Есть планировки с террасами. Отопление и вентиляция запроектированы по нормативам, соответствующим жилым помещениям и даже выше.

RBI
RBI

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Так что же такое арт-кластер: смелый эксперимент девелопера или новый, реально востребованный формат недвижимости? По словам представителей RBI, еще перед стартом, в мае 2016 г., анонс проекта вызвал шквал интереса: десятки потенциальных покупателей резервировали будущие арт-студии еще до начала официальных продаж… «Аналогов этому предложению до сих пор не было на рынке петербургской недвижимости, – говорит директор по маркетингу Холдинга RBI Михаил Гущин. – В первую очередь, оно оказалось востребованным у состоятельных бизнесменов, готовых инвестировать в нежилые площади в центре Петербурга, чтобы обеспечить качественное пространство для творчества».

Представители творческой интеллигенции также восприняли появление нового продукта с вдохновением.

«Важно, что теперь в Петербурге появится не маргинальное пространство, а место, где смогут работать люди, достигшие определенного уровня успеха. Работа в сообществе обогащает каждого из участников», – говорит кандидат искусствоведения, доцент СПГХПА им. А.Л. Штиглица, член союза художников, автор и руководитель проекта «Новая Офисная Культура» Александра Романова.

С необходимостью повышения уровня комфортности творческих пространств Петербурга согласен и совладелец арт-клуба «Книги и кофе», коллекционер Дмитрий Новиков.

«В крупных европейских городах, как и в Москве, сегодня есть возможность в одном месте посмотреть сразу несколько десятков топовых художников, дизайнеров, фотографов, а не бегать по всему городу, – отмечает он. – Если творческий человек хочет быть успешным, он должен переместиться из уютной, но малодоступной мастерской в то место, куда не стыдно будет позвать гостей, где можно наслаждаться результатами творчества, не рискуя сломать шею на темной лестнице».

 

Бывшие промзоны, старые цеха, тяжелые металлические балки под высоченными потолками, – признаки лофта, какими бы стильными и своеобразными они ни были, уместны на периферии исторического центра. Но в районе Невского проспекта требования к арт-пространствам другие. Как ArtStudio впишется в архитектурный контекст исторической застройки? Ответ на фото.

RBI
RBI

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