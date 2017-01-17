Лавров рассказал о работе американской разведки под прикрытием в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о случаях пресечения разведывательной работы сотрудников американской дипломатической миссии в России.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, которую транслирует канал «Россия 24».

«Пресекалась разведдеятельность американских представителей, работавших под дипломатическим прикрытием. Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также обратил внимание и на прочие эпизоды с переодеванием американских дипломатов, в том числе когда мужчина переодевался в женщину.

«Все это фиксировалось», — резюмировал он.