На время капремонта метро «Лесная» усилят движение наземного транспорта

В Петербурге из-за закрытия на ремонт станции метро «Лесная» пустят дополнительный автобус, продлят маршрут трамвая и усилят движение троллейбуса.

Новый автобусный маршрут под номером 1МА обеспечит пассажирам петербургского метро проезд к «Лесной» от «Выборгской» и обратно, сообщили в «Пассажиравтотрансе». Посадка и высадка будут осуществляться на Кантемировской улице и улице Смолячкова возле зданий метро. В будние дни на линии появятся 7 автобусов, которые в час пик будут подъезжать к остановке каждые 8-13 минут.

В «Горэлектротрансе» добавили, что свой маршрут от «Выборгской» с 28 января начнет трамвай №61, а на троллейбусном маршруте №31 будет усилено движение.

Напомним, «Лесную» закроют на 11 месяцев с 28 января. На станции будут проведены работы по ремонту наклонного хода, вестибюля и эскалаторов.