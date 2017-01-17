Застройщики подали заявки без правил

Гостиницы в зданиях ФСБ от «Плаза Лотос групп», небоскреб от Сергея Никешина. Что еще предложили застройщики в рамках изменения Правил землепользования и застройки, изучила «Фонтанка».

Днем 17 января комиссия из чиновников и депутатов рассмотрит поправки инвесторов и горожан к Правилам землепользования и застройки. Попытку получить новые проекты или добавить прибыльности старым предприняли крупнейшие девелоперы – «Главстрой-СПб», «Адамант», «Алмаз-Антей». «Фонтанка» ознакомилась с их предложениями.

Правила землепользования и застройки – второй после Генплана документ для петербургских девелоперов. Он определяет, что можно строить на конкретных участках и в каких количествах. К июлю этого года в Правила внесут порцию поправок. Изменения плановые. В ПЗЗ должны появиться регламенты для исторического центра. Без них выдача разрешений на строительство в старом Петербурге остановлена.

Чтобы скорее снять мораторий на работы в центре, председатель совета директоров «Группы ЛСР» Александр Вахмистров даже предлагал ограничить подачу поправок к ПЗЗ. Однако коллеги его не послушали и в преддверии Нового года все же попросили Смольный о заветном – о новых и лучших проектах.

«Плаза Лотос групп», связанная с совладельцем «Группы Илим» Михаилом Зингаревичем, решила использовать возможность по максимуму, предложив построить два гостиничных комплекса.

По мысли компании, на 4 га в Таврическом переулке должен появиться гостиничный квартал. Из зоны научных, медицинских и досуговых функций землю предложено перевести под застройку жильем и отелями. Это необходимо «для реализации инвестиционного проекта в рамках политики Петербурга по развитию доступной гостиничной инфраструктуры», говорится в пояснении к заявке.

Предложение касается 8 участков. Единственный из них, ближе к Орловскому переулку, – пустует, находясь в аренде у Водоканала. На нем еще в 2008 году планировали построить административное здание. Остальная земля застроена в советское время, начиная с 1930-х годов.

В квартале между Кавалергардской, Ставропольской и Шпалерной улицами находится бывший Центральный институт Морского флота. Ныне – просто административное здание. Рядом – заправка и два жилых дома, в сумме на 75 квартир. Третий жилой дом, также вошедший в заявку «ПЛГ», – в Таврическом переулке, 15, рассчитан еще на 60 квартир.

Наконец, в заявку «Плазы» вошла земля под мрачным зданием, обращенном к памятнику Феликсу Дзержинскому. Это бывший Штаб Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа. Ныне в нем находится пограничное отделение ФСБ. А за ним – в историческом доме – проектный институт ФСБ. Каким образом компания будет вести диалог со столь важной структурой, «Фонтанке» в «ПЛГ» не ответили.

Второй отель «Плаза Лотос групп» предложила построить на 2,5 га в Коломягах, на пересечении улиц Афонской и Аккуратова. На месте гаражного кооператива можно возвести трехзвездочную гостиницу, посчитала компания.

«Принимая во внимание активное развитие прилегающих территорий, в частности базы футбольного клуба «Зенит», многофункционального центра им. Алмазова, считаем целесообразным использование указанных земельных участков для реализации инвестпроекта», – говорится в заявке.

В активе «Плаза Лотос групп» уже шесть участков под строительство трехзвездочных гостиниц. Этот проект правительство Петербурга признало стратегическим. И теперь компания может получать землю целевым назначением, без торгов.

Правда, ни одной гостиницы компания пока так и не создала. Реконструкция Павловских казарм на Марсовом поле прорабатывается с 2010 года, а Конюшенное ведомство после спора с градозащитниками вернулось в бюджет.

Еще один стратегический инвестор – концерн «Алмаз-Антей» попросил вывести из производственной зоны две площадки завода «Навигатор» на Малом проспекте Петроградской стороны, 4, и на Красного Курсанта, 19. Их планируют использовать для общественно-деловых объектов и жилья, следует из его заявки. Концерн уже перевел на проспект Обуховской Обороны четыре предприятия. Освободившиеся площадки – на Лермонтовском проспекте, у метро «Лесная» планировали пустить с молотка.

В то же время о переезде «Навигатора» пока известно не было. Напротив, завод заказал проект реконструкции 0,8 га на Красного Курсанта для производства аппаратуры «ГЛОНАСС».

Отдельный список заявок – на увеличение высотности. «Главстрой СПб» не смирился с понижением застройки 29 га в «Северной долине», между улицами Шишкина и Заречной, с 75 до 25 метров. Регламент усекли летом 2016-го. Теперь компания добивается возвращения былых высот.

«Плаза Лотос групп» напомнила о своем участке на Приморском проспекте, рядом с парком 300-летия. От повышения будущей гостиницы с 35 до 54 метров не будет вреда, предположила компания. Застройку на той же Афонской она предложила поднять с 27 до 40 метров. А холдинг «Адамант» отстаивает застройку земли у развязки Выборгского шоссе с КАДом. Он предложил разместить у ТК «Призма» здания высотой от 24 до 40 метров. Хотя на части земли строительство пока что запрещено.

Одинок остался только депутат ЗакСа Сергей Никешин. Он попросил не повысить, а понизить застройку на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Солдата Корзуна с 40-55 до 27 метров. В прошлом году его компания «ДеФиС» достроила в квартале физкультурно-оздоровительный комплекс с боулингом и бильярдом. Видимо, теперь в окружающей высотной застройке нет необходимости.

Зато ООО «Т-Три», которое также принадлежит депутату, обратилось с прожектом небоскреба, для которого нужно поднять высотность застройки на Портовой улице, 15, с 40 до 140 метров. По этому адресу находится бизнес-центр компании.

В 1990-х «Двадцатый трест» Сергея Никешина уже пытался предложить на Васильевском башню Петра Великого высотой 130 метров. Здание тогда так и не появилось, а следы выделенной бюджетом ссуды в 2,5 млрд рублей затерялись.

И все же Сергей Никешин имеет хорошие шансы на одобрение своих планов комиссией по землепользованию. В отличие от остальных просителей, он входит в состав комиссии, на две трети сформированный из чиновников.

Впрочем, есть место и для скепсиса. Научно-исследовательский центр Генплана, занимающийся планированием развития Петербурга, уже огласил свои рекомендации. Все до единой заявки застройщиков он посоветовал отклонить.

Одобрение урбанистов заслужили только предложения самого Смольного. Комитеты попросили уменьшить парковки у зданий социальной помощи. Из-за строгих норм у комитета по строительству не получается проектировать психоневрологические интернаты для взрослых и дома-интернаты для детей.

В Смольном предлагают не строить парковки с расчетом одно место на 30 кв. м общей площади здания, а обеспечивать стоянкой каждого пятого работника. И в 1,5 раза урезать парковки для посетителей. Для масштабных учреждений площадью до 40 тысяч кв. м это существенная поблажка.

Даже если комиссия отклонит все заявки застройщиков, у них, как и у всех горожан, останется второй шанс – публичные слушания. На них поправки и предложения может подавать любой горожанин. Правда, второй шанс остается и у Смольного – комиссия большинством голосов снова сможет все отклонить.

Антонина Асанова,

«Фонтанка.ру»