Жизнь на волоске

Маленькому Семёну всего полтора годика. За это время у него было три клинических смерти. Его жизнь постоянно находится на грани. Вся его жизнь – борьба. Борьба маленького создания со смертью. Сейчас его жизнь вновь на волоске.

В петербургский благотворительный фонд «Наташа», который оказывает помощь людям с тяжелыми лёгочными заболеваниями и сопутствующими проблемами, обратилась семья из далёкого города Ялуторовск Тюменской области.

Семён Петрыгин, 1,5 года.

Врожденный порок развития легких-агенезия левого легкого. Врожденный порок сердца.

Необходим препарат «Траклир». Стоимость 394 000 рублей.

Семён родился с тяжелейшим врожденным пороком сердца, аномалией развития сосудов, и одним легким (второе легкое не раскрылось при рождении).

Тяжелее всего читать письмо мамы Семёна: «Семён погибал. Он хрипел и не мог дышать. Мы живем в маленьком городе. Врачи срочно вызвали реанимобиль для экстренной транспортировки в Тюмень. Мы неслись с неимоверной скоростью, я только молила Бога, чтобы нам доехать живыми, так как по пути мы периодически останавливались, меня выгоняли из машины и реанимировали малыша».

Успели. Затем тяжелейшая операция на сердце и лёгком. После неё малыш жил только на искусственной вентиляции лёгких. Семён борется и цепляется за жизнь. Состояние стабилизировалось.

Сейчас врачи назначили дорогостоящую терапию препаратом «Траклир». Стоимость курса – 394 000 рублей. От этой терапии зависит жизнь ребёнка. Но у семьи Семёна таких денег нет. Все накопления уже потрачены за 1,5 года борьбы за жизнь ребёнка. Есть только долги и кредиты.

Семья Семёна прошла уже многое. Они три раза уже теряли своего любимого малыша. Но побеждали. А теперь все зависит только от денег.

Станица Семёна на сайте БФ «Наташа» – http://fondnatasha.com/patients/semen_petrigin/ .

Как помочь – http://fondnatasha.com/patients/semen_petrigin/details/.