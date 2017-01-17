Читатели: «Умная остановка» на Невском второй день не показывает время прибытия транспорта

«Умная остановка» у станции метро «Гостиный двор» в Петербурге работает с дефектами, сообщают читатели «Фонтанки». Узнать время до прибытия автобуса невозможно.

Как пишут в редакцию горожане, «вместо того, чтобы показывать время до прибытия общественного транспорта, электронное табло либо загружается при темном экране, либо демонстрирует девственно чистый белый экран. Неисправность замечена петербуржцами утром 16 января и до утра 17 января не устранена».

В ГКУ «Организатор перевозок» подчеркивают: отказ табло не означает, что не работает вся остановка. Разработчиком и инвестором установки павильона является ООО «Городские инновации», но информированием пассажиров о расписании движения занимается отдельно компания «Синертек». В ближайшее время неисправность должна быть устранена, заверили в учреждении.

Пассажиры отмечают, что на информационных материалах павильона до сих пор указана старая стоимость проезда – 30 рублей. В управлении пообещали в ближайшее время заменить текст.

Так называемую «умную остановку» у дома №35 по Невскому проспекту разместили в декабре 2016 года. Помимо информационного табло, она оснащена USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств, точкой доступа Wi-Fi и светодиодным освещением. Стоимость одной такой остановки составляет порядка 2 млн рублей, однако городской бюджет не потратил на нее ни копейки – все расходы взял на себя инвестор.