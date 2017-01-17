В Смольном опровергли версию об утечке газа с полигона «Красный Бор»
Комитет по природопользованию Петербурга опроверг версию общественников об утечке газа на полигоне «Красный Бор» из-за демонтажа емкостей с едким веществом. По версии Смольного, резкий запах газа в окрестностях Колпино вечером 16 января мог быть вызван технологическими нарушениями при работах по одорации газа в поселке Тельмана.
Напомним, причастность полигона к едкому запаху в Колпинском районе выдвигалась как версия инициативной группой по экобезопасности Петербурга и Ленобласти. По звонку представителей общественности на полигон отправились полицейские и представители газовой службы. Проводится проверка. Однако еще до ее завершения в Смольном решили опровергнуть предположение. Там назвали версию экологов непроверенной.
«Как стало известно комитету, источником выброса одоранта могли стать технологические нарушения при работах по одоризации газа», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, жители Колпино пожаловались на неприятных запах около семи вечера 16 января. Чиновники районной администрации объяснили запах плановой перевозкой одоранта по территории поселка Тельмана.
Справка:
На полигоне «Красный Бор» накоплены 2 млн тонн опасных отходов. Его рекультивация и полное закрытие завершатся к 2025 году. Бессрочный запрет на прием отходов действует с 2015-го, но экологические риски по-прежнему велики, в частности, из-за просачивания отравленных вод в Неву.