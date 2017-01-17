В Смольном опровергли версию об утечке газа с полигона «Красный Бор»

Комитет по природопользованию Петербурга опроверг версию общественников об утечке газа на полигоне «Красный Бор» из-за демонтажа емкостей с едким веществом. По версии Смольного, резкий запах газа в окрестностях Колпино вечером 16 января мог быть вызван технологическими нарушениями при работах по одорации газа в поселке Тельмана.

Напомним, причастность полигона к едкому запаху в Колпинском районе выдвигалась как версия инициативной группой по экобезопасности Петербурга и Ленобласти. По звонку представителей общественности на полигон отправились полицейские и представители газовой службы. Проводится проверка. Однако еще до ее завершения в Смольном решили опровергнуть предположение. Там назвали версию экологов непроверенной.

«Как стало известно комитету, источником выброса одоранта могли стать технологические нарушения при работах по одоризации газа», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, жители Колпино пожаловались на неприятных запах около семи вечера 16 января. Чиновники районной администрации объяснили запах плановой перевозкой одоранта по территории поселка Тельмана.