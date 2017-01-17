Москву беспокоит соглашение ЕС и Белоруссии о лагерях для беженцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

"Есть тема о договоренности между Белоруссией и Евросоюзом о создании лагерей для мигрантов нелегальных на территории Белоруссии. Учитывая, что у нас с Белоруссией нет оформленной наземной сухопутной границы, это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений. Мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему. Мы, в принципе, уже давно ведем переговоры о единой миграционной политике. Сейчас, думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам", — сказал Лавров на пресс-конференции.