Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит для «Перекрестка»
Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит в размере 6,5 млрд руб. для ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» – одной из операционных компаний группы X5 RetailGroup.
«Банк Санкт-Петербург» рассматривает поддержку крупнейших отечественных торговых компаний как одно из приоритетных направлений своей деятельности. Мыценимпродуктивное и взаимовыгодное сотрудничество с ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и рады поддержать деятельность компании», – говорит член правления, старший вице-президент, директор филиала Банка «Санкт-Петербург» в Москве Татьяна Богданович.