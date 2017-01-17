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17.01.2017 11:40

Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит для «Перекрестка»

Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит для «Перекрестка»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит в размере 6,5 млрд руб. для ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» – одной из операционных компаний группы X5 RetailGroup.

«Банк Санкт-Петербург» рассматривает поддержку крупнейших отечественных торговых компаний как одно из приоритетных направлений своей деятельности. Мыценимпродуктивное и взаимовыгодное сотрудничество с ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и рады поддержать деятельность компании», – говорит член правления, старший вице-президент, директор филиала Банка «Санкт-Петербург» в Москве Татьяна Богданович.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


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17.01.2017 11:40

Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит для «Перекрестка»

Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит в размере 6,5 млрд руб. для ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - одной из операционных компаний группы X5 RetailGroup.
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16.01.2017 14:47

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ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.01.2017 11:40
Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит для «Перекрестка»
Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит в размере 6,5 млрд руб. для ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - одной из операционных компаний группы X5 RetailGroup.
ПАО «Сбербанк России»
16.01.2017 14:47
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 889 млрд рублей
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка по итогам 2016 года составил 889 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с результатами 2015 года.
«Банк «Санкт-Петербург»
13.01.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
ПАО «Сбербанк России»
13.01.2017 10:37
Ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 200 млрд рублей
По итогам 2016 года ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк преодолел отметку в 200 млрд рублей
ПАО «Сбербанк России»
11.01.2017 12:33
Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты
По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11% и составила 214 тысяч рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.01.2017 15:58
Банк «Санкт-Петербург» выдал гарантию Октябрьскому электровагоноремонтному заводу
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение, в рамках которого предприятию была предоставлена банковская гарантия на 799 млн рублей.
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В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
ТРК «Европолис»
30.12.2016 14:24
Новый офис Сбербанка открылся в ТРК «Европолис»
Новый офис Сбербанка открылся сегодня в Санкт-Петербурге в ТРК «Европолис» (Полюстровский проспект, 84А). Ожидается, что ежедневно здесь будут обслуживаться от 400 до 600 клиентов
ПАО «Сбербанк России»
30.12.2016 13:30
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой.
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27.12.2016 11:55
На ЗСД количество операций Сбербанка «Автоплатеж» выросло в 2 раза
После открытия центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Северо-Западном банке Сбербанка стала пользоваться большой популярностью услуга «Автоплатеж» для пополнения лицевого счета транспондера
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