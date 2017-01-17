Жители Омска засняли метеорит в небе над городом

Жители Сибири обсуждают предполагаемое падение метеорита. Небесное тело попало на камеру видеорегистратора одного из омских водителей вечером 16 января. Как пишут местные СМИ, вспышку в небе видели многие горожане.

Метеорит пролетел над городом около 18:30 по местному времени (15.30 мск) в районе улицы Завертяева. В обсуждении ролика, который автор выложил в группу «ЧП Омск» «ВКонтакте», жители сообщали и о других метеоритах. Падающие с неба объекты заметили на левом берегу реки Иртыш и на юге города в микрорайоне «Порт-Артур».

Метеориты над головой омичей уже не редкость. Ровно месяц назад, 17 декабря, другой водитель также заснял на видеорегистратор яркую вспышку в небе.