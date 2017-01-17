В центре Петербурга ликвидирован секс-притон

Четырех жриц любви и их «мамочку» задержали в квартире на Лиговском проспекте в Петербурге, где был устроен их притон.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, притон для занятий проституцией обнаружили полицейские в ходе рейда в одной из квартир дома №93 на Лиговском проспекте. До революции в здании располагалась табачная фабрика, а в наше время предприимчивые граждане решили подзаработать на интимных услугах.

В помещении притона нашли четырех работниц, среди которых была гражданка сопредельного государства и уроженка Средней Азии. Также в борделе находилась женщина-администратор.

В отношении правонарушительниц составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) и по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).

Кроме того, одну из иностранок привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.