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17.01.2017 11:23

Теле2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G

Теле2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Tele2

Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2.

В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи, обеспечить одни из лучших скоростей мобильного интернета сразу в нескольких регионах и выпустить брендированные смартфоны, ставшие настоящим прорывом на рынке операторских аппаратов.

В течение года компания внедрила технологию HD-Voice в сетях 3G, позволяющую усилить реалистичность передачи голоса и создать у пользователей ощущение живого общения. Сейчас режим HD-Voice действует во всех сетях Tele2 третьего поколения.

В феврале Tele2 начала продажи своего первого брендированного смартфона – Tele2 Mini, который быстро занял лидирующие позиции на отечественном рынке. Во втором полугодии 2016 года на рынок вышли новые модели форменных устройств компании – Tele2 Midi, Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi, Tele2 Maxi LTE.

В мае 2016 года Tele2 запустила первую в России LTE-сеть на частотах 450 МГц в Тверской и Новгородской областях. Позже сеть LTE-450 под брендом Skylink появилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Московском регионе.

Оператор дважды подтвердил лидерство по средней скорости 3G в Санкт-Петербурге по результатам независимого исследования, а также показал наиболее высокую максимальную скорость. При этом за прошедший год трафик в сети оператора вырос практически в 5 раз.

Поддержка абонентов всегда была одним из приоритетных направлений в работе Tele2. В октябре компания отметила 10-летие запуска единой службы дистанционной поддержки абонентов в Ростове-на-Дону. Сегодня Tele2 является лидером телеком-индустрии по качеству абонентского обслуживания, его эффективности и уровню удовлетворенности клиентов.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Следующий год принесет рынку связи эволюционные изменения. Tele2 начнет формирование новой экосистемы мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на основе Big data и многие другие услуги на базе мобильной связи – вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году».


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Теле2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G

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