Маккейн проголосует за избрание Тиллерсона госсекретарем США

Сенатор Джон Маккейн решил голосовать за избрание экс-главы нефтегазового концерна ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

Об этом Маккейн, ранее выступавший с резкой критикой Тиллерсона за его опыт работы с российскими чиновниками и бизнесменами на посту главы нефтяной компании, которая выступает партнером «Роснефти», сказал Fox News.

«Грубо говоря, да (готов голосовать за Тиллерсона. — Прим. ред.), — сказал он Fox News в ответ на вопрос, как он будет голосовать за избрание человека, награжденного российским орденом Дружбы. — Я думаю, он хороший человек и будет осторожен с Владимиром Путиным», сообщает RNS.