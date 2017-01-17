Лавров: Мы приветствуем желание Трампа бороться с терроризмом

Москва приветствует то, что одним из главных приоритетов внешней политики новые власти США видят борьбу с терроризмом, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если мы слышим, что во внешней политике для Дональда Трампа самым главным будет борьба с терроризмом, мы, конечно, можем это только приветствовать, потому что это именно то, чего не хватало до сих пор нашим американским партнерам", — сказал Лавров.

Он также отметил, что "то, что мы слышим от Дональда Трампа и его команды, говорит о том, что у них другой подход и что они не будут прибегать к двойным стандартам, для того чтобы борьбу с терроризмом использовать еще и для достижения каких-то не относящихся к этой задаче целей".