СК просит помощи петербуржцев в поимке вероятного убийцы с Сикейроса

В деле об убийстве мужчины, который был найден в квартире на Сикейроса в Петербурге со связанными за спиной руками, появился подозреваемый. Лицо злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения в лифте.

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», вечером 9 января в одной из квартир дома №4 по улице Сикейроса обнаружили тело мужчины со связанными руками и следами побоев и порезов. В ходе расследования выяснилось, что вероятного убийцу зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в парадной. Сотрудники правоохранительных органов обращаются за помощью к жителям Петербурга. Если вы узнали мужчину на фото или располагаете сведениями о его местонахождении, звоните по телефонам 570-66-71, 542-40-42 или 02.