Власти Турции: Машарипов признал вину в стамбульском теракте

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, задержанный накануне турецкой полицией за совершение теракта в стамбульском ночном клубе, признал свою вину, заявил губернатор Стамбула Васип Шахин.

"Вчера в ходе тщательно спланированной операции был арестован Машарипов, известный как Абу Мухаммед Хорасан. Он родился в Узбекистане в 1983 году, знает 4 языка, тренировался в Афганистане, это хорошо подготовленный террорист. Предположительно, в январе 2016 года въехал в Турцию. Затем террорист приехал в Стамбул, арендовал квартиру, а перед терактом начал менять адреса. Он уже признал вину, найденные на месте преступления отпечатки пальцев совпадают", — заявил Шахин журналистам, передает РИА Новости.

"Исследовались 7200 часов записей с камер наружного наблюдения, в операции участвовали две тысячи сотрудников полиции. Она проходила не только в Стамбуле, но и в других городах Турции – в Конье, Хатае, Измире. Были проведены обыски по 152 адресам, при этом 50 лиц задержаны, изъято оружие и другие улики", — отметил губернатор.

По его словам, вместе с Машариповым были задержаны три женщины и мужчина-иракец. Во время задержания оружие не использовалось, добавил Шахин.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).